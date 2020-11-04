شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يجب أن تتعامل وسائل التواصل الاجتماعى مع الانتخابات الأمريكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، وضعت أكبر المنصات كتيب إرشادات لإيقاف المعلومات الخاطئة، ولكن بغض النظر عن مدى نجاحها، يوصي بعض الأشخاص بتسجيل الخروج تمامًا، فهناك طرق لا حصر لها يمكن أن تجعل الإنترنت في ليلة الانتخابات أسوأ، وهناك طرق قليلة فقط لجعله أفضل.

وبينما نحكم على كيفية تعامل وسائل التواصل الاجتماعي مع الانتخابات الرئاسية لعام 2020، نحتاج إلى معيار للنجاح وكذلك الفشل، فكيف ستكون ليلة الانتخابات الجيدة على الإنترنت؟

يجب أن تحافظ المنصات على الحقائق بالحسابات الكبيرة تدير منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة بشكل جماعي مليارات الحسابات، ولكن في ليلة الانتخابات والأيام التي تليها، هناك مشكلتان رئيسيتان: منع المستخدمين البارزين من انتهاك قواعد المواقع ونشر الحقائق الدقيقة أسرع من الادعاءات الكاذبة.

طورت المنصات ضمانات ضد الادعاءات الكاذبة، حيث يستخدم كل من تويتر وانستجرام وفيس بوك لافتة لتحذير المستخدمين من استمرار احتساب النتائج، بينما سيقدم يوتيوب لوحة للتحقق من الحقائق وتدفق من مصادر موثوقة.

يحظر جوجل وفيس بوك الإعلانات السياسية مؤقتًا بعد الانتخابات لمنع المعلومات الخاطئة، ووصف فيس بوك وتويتر تغريدة مضللة لترامب تنتقد قرار المحكمة العليا بشأن التصويت عبر البريد.

تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى أن المعلومات المضللة غالبًا ما تكون مدفوعة بوسائل الإعلام التقليدية والسياسيين وغيرهم من الفاعلين "النخبة"، وخلال ليلة الانتخابات، من المحتمل أن تنشر الكثير من الحسابات ادعاءات كاذبة ومن المحتمل أن تكون مخالفة للقواعد، والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت المواقع تتدخل للتحقق من صحة أو حذف القصص الكاذبة القادمة من الحسابات الكبيرة، بغض النظر عن مدى قوة أصحابها.



يجب على المستخدمين أن يبحثوا عن صحافة المواطن المحلية يجب على المستخدمين أن يبحثوا عن صحافة المواطن المحلية يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن توفر أيضًا أخبارًا سريعة ومحلية للغاية، فيشارك العديد من المسئولين العموميين تحديثات الحالة السريعة على حسابات فيس بوك وتويتر الخاصة بهم، بما في ذلك تصحيحات المعلومات المضللة.

إذا كانت هناك مشكلة في موقع اقتراع محدد فيمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تقديم تقارير مفصلة مباشرة وتركيز انتباه الجمهور عليها.





يجب أن تجد طريقة لطرح تجربتك الشخصية غير تويتر وفيس بوكتصبح خلاصات الأخبار على تويتر وفيس بوك فى وقت الانتخابات خاصة عبارة عن تجارب اجتماعية أقل من خوادم المعلومات، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة للتفاعل مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت، لذلك في بعض الأحيان عندما ترغب في مشاركة التجربة المليئة بالحيوية المتمثلة في رؤية اقتراب استطلاعات الرأي وتداول النتائج، يمكن أن تستخدم Zoom أو غيره من التطبيقات للتواصل مع الأصدقاء عبر هذا الأمر واللجوء لمواقع التواصل فقط في انتقاء المعلومات الصحيحة بدلا من ضخ التجارب الفردية في كل مكان، والتي قد تؤثر على مصادر المعلومات الخاصة بالانتخابات في خلاصات مواقع التواصل.