غوغل تفنّد اتهامات وجود خلل في هاتفها الجديد Pixel 5‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 42 دقيقة

علقت شركة “غوغل” الأمريكية على الأخبار التي تم نشرها مؤخرا بشأن وجود خلل في تصميم هاتفها الجديد “بيكسل 5”.

ردت شركة غوغل على اتهامات المستخدمين بوجود عيوب في الشاشة والإطار الخارجي لهاتف Pixel 5.

وأخبر المستخدمون وبعض المواقع التقنية عن وجود مشكلة في التصنيع، حيث أظهر Pixel 5 فجوة واضحة بين الإطار والشاشة، وهي فجوة كافية لتجميع الغبار والتسبب في بعض المشكلات، بالرغم من تصنيف الجهاز بخاصية مقاومة الماء IP68 والغبار.

ومن جانبها، قالت ”غوغل“: ”لقد أتيحت لنا فرصة للتحقيق في الوحدات من العملاء والجمع بينها وبين بيانات مراقبة الجودة من في المصنع، لذا يمكننا أن نؤكد أن التباين بين الجسم والشاشة هو جزء طبيعي من تصميم Pixel 5، وليس هناك أي تأثير على مقاومة الماء والغبار أو الوظائف الخاصة بالهاتف“.

وعلى الرغم من إصرار الشركة على أن هذا أمر ”طبيعي“، إلا أنها قالت -أيضا- إنها ”ستعمل مع العملاء على أساس فردي لمعالجة أي مخاوف قد تكون لديهم“.

وقالت الشركة -أيضا- إنها مستعدة للتعامل مع مخاوف العملاء، مضيفة: ”إذا كانت لديك فجوة في Pixel 5 ، فيجب عليك التواصل مع غوغل ومعرفة ما إذا كانوا سيقدمون جهازا بديلا“.

كانت شركة ”غوغل“ الأمريكية أصدرت هاتف Google Pixel 5 في الـ15 من أكتوبر، تتميز كاميرا Pixel 5، بإعداد مزدوج في الجزء الخلفي من الهاتف، مزودة بعدسات ذات زاوية عريضة، تدعمها ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، ويتم تشغيل طراز Pixel 5 ببطارية بسعة 3080 مللي أمبير في الساعة.