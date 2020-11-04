تطبيقات بديلة لواتساب تقدم ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - سيطرح تطبيق واتساب قريبًا ميزة جديدة تُسمى (الرسائل الذاتية الاختفاء) Disappearing Messages، التي يعمل على تطويرها منذ عدة أشهر، وهي ميزة تتيح لك إرسال رسائل قابلة للاختفاء تلقائيًا من المحادثات بعد فترة زمنية محددة، وينتظرها مستخدمو واتساب منذ فترة طويلة.

ولكن يبدو أن ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء في تطبيق واتساب ستكون أقل أمانًا من الميزات المماثلة الموجودة في تطبيقات التراسل الأخرى المنافسة للتطبيق، وذلك استنادًا إلى شرح كيفية عمل الميزة التي قدمها التطبيق عبر قسم الأسئلة الشائعة في موقعه الإلكتروني.

وهناك الكثير من تطبيقات التراسل الأخرى التي تقدم لك هذه الميزة بشكل أفضل مع المزيد من التحكم في اختفاء الرسائل، ومنها:

1- تطبيق تيليغرام:

يُعتبر تطبيق (تيليغرام) Telegram هو المنافس الأول لتطبيق واتساب، ولكن تيليجرام يتفوق على واتساب لدعمه العديد من الميزات القوية، وأبرزها ميزات الأمان والخصوصية، حيث يدعم التطبيق ميزة التشفير، ويقدم ميزة الرسائل القابلة للاختفاء ويمكنك تعيين وقت اختفائها، حيث سيبدأ العداد عند قراءة المُسَتقبِل للرسالة (عندما يظهر بجانبها علامتا صح خضراوين). وعند انتهاء الوقت، تحذف الرسالة من كلا الجهازين وكأنها لم تُكتب.

تُحفظ كافة الرسائل القابلة للاختفاء في هاتفك ولا تُرفع إلى خوادم تيليجرام، وهذا يعني أنك فقط من يستطيع الوصول إليها في الجهاز الذي أُنشئت منه.

للتعرف على كيفية استخدام هذه الميزة بالتفصيل، يمكنك الاطلاع على مقال: “5 ميزات يتفوق بها تطبيق تيليجرام على واتساب“.

يقدم التطبيق أيضًا المكالمات الصوتية والمرئية، ويدعم ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) لتأمينها مما يضمن أنه لا يمكن لأحد الاستماع إلى مكالماتك.

الجدير بالذكر أن ميزة مكالمات الفيديو جديدة في تطبيق تيليجرام، للتعرف على كيفية استخدامها يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية إجراء مكالمات فيديو في تيليجرام في هواتف أندرويد وآيفون“.

2- تطبيق Signal:

يدعم تطبيق (Signal) ميزة التشفير، ويعمل على جميع أنظمة تشغيل الهواتف، كما يتميز بأنه سهل الاستخدام بشكل كبير، ويوفر المكالمات الصوتية والمرئية، لذلك لن تفتقد أي شيء يقدمه لك واتساب.

يدعم التطبيق ميزة التشفير من طرف إلى طرف، لذلك يمكن للمرسل والمستقبل فقط قراءتها، كما يستخدم Signal برتوكول تشفير مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكن للخبراء اختباره والبحث عن الأخطاء. هذا يجعل التطبيق أكثر أمانًا.

يدعم التطبيق أيضًا ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء، ويتيح لك تعيين المدة الزمنية للحذف التلقائي، لذلك فهو أكثر أمانًا من واتساب.

3- تطبيق Threema:

يضع تطبيق (Threema) الأمان والخصوصية في المقام الأول، حيث لا توجد إعلانات، ولا يجمع أيًا من بيانات المستخدم، في حين أن جمع البيانات هذا نعاني منه في واتساب، بالإضافة إلى أن جميع الاتصالات دائمًا مشفرة من طرف إلى طرف.

يقوم تطبيق (Threema) بتخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعات في هاتفك فقط، وليس في خوادمه، وتُحذف الرسائل بمجرد تسليمها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاتصال بالأشخاص الذين يستخدمون معرف Threema المكون من 8 أرقام بدلاً من رقم هاتفك، مما يحمي خصوصيتك بشكل أكبر.