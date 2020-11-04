تكنولوجيا: ساعة Apple Watch تحصل الآن على تطبيق Spotify مخصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت شركة Spotify تطبيق مخصص لدعم بث الموسيقى على ساعات ابل الذكية بشكل مستقل اليوم، حيث يتوافق التطبيق في العمل مع إصدارات ابل من ساعة Series 3 أو الإصدارات اللاحقة من ساعات ابل الذكية.

أصدرت شركة ابل تطبيقها المخصص لبث الموسيقى على الساعات الذكية منذ عامين تقريباً، واليوم تصل Spotify بتطبيقها الخاص لساعات ابل الذكية، والذي لن يحتاج للإتصال بالهواتف لبدء بث الموسيقى.

ويمكن لتطبيق Spotify المخصص للساعات الذكية أن يدعم العمل على النماذج التي تدعم الإتصال بشبكات Wi-Fiـ أو النماذج التي تدعنم الإتصالات الخلوية أيضاً وتعمل بنظام Watch OS 6.0.

ولقد إقتصرت مهام تطبيق Spotify عل ساعات ابل الذكية حتى الآن على التحكم في الموسيقى عند بعد عند الإتصال بهاتف الأيفون، ومن المقرر أن تتوفر ميزة التطبيق المستقل للمستخدمين في سوق الولايات المتحدة في البداية في إصدار تجريبي، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الشركة تستعد للتوسع بالتطبيق في أسواق أخرى خلال الفترة القادمة.

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