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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت شركة Spotify تطبيق مخصص لدعم بث الموسيقى على ساعات ابل الذكية بشكل مستقل اليوم، حيث يتوافق التطبيق في العمل مع إصدارات ابل من ساعة Series 3 أو الإصدارات اللاحقة من ساعات ابل الذكية.
أصدرت شركة ابل تطبيقها المخصص لبث الموسيقى على الساعات الذكية منذ عامين تقريباً، واليوم تصل Spotify بتطبيقها الخاص لساعات ابل الذكية، والذي لن يحتاج للإتصال بالهواتف لبدء بث الموسيقى.
ويمكن لتطبيق Spotify المخصص للساعات الذكية أن يدعم العمل على النماذج التي تدعم الإتصال بشبكات Wi-Fiـ أو النماذج التي تدعنم الإتصالات الخلوية أيضاً وتعمل بنظام Watch OS 6.0.
ولقد إقتصرت مهام تطبيق Spotify عل ساعات ابل الذكية حتى الآن على التحكم في الموسيقى عند بعد عند الإتصال بهاتف الأيفون، ومن المقرر أن تتوفر ميزة التطبيق المستقل للمستخدمين في سوق الولايات المتحدة في البداية في إصدار تجريبي، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الشركة تستعد للتوسع بالتطبيق في أسواق أخرى خلال الفترة القادمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ساعة Apple Watch تحصل الآن على تطبيق Spotify مخصص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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