تكنولوجيا: Vivo تعلن رسمياً عن هاتف Vivo S7e 5G بمعالج Dimensity 720 وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسمياً اليوم عن هاتف Vivo S7e 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 720، مع كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Vivo S7e 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة الذي يضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تأتي الشاشة بمستشعر للبصمة مدمج.

يعد هاتف Vivo S7e 5G إصدار أخر من هواتف 5G المتوسطة هذا العام، حيث يأتي بمعالج Dimensity 720، وميزة دعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

مواصفات هاتف Vivo S7e 5G

شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض FHD بلس أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل

رقاقة معالج Dimensity 720 بدقة تصنيع 7 نانومتر، وكرت شاشة Mali-G57 MC3

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.1

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة Funtouch OS 10.5

يدعم اثنان من شرائح SIM

مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.89 وفلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

مدخل 3.5مم للسماعات

قياسات الهاتف 161 في 74.04 في 7.73مم، ووزن 171.7 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، وDual 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.1، ومنفذ USB C

بطارية بقدرة 4100 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo S7e 5G بألوان الأسود، الأزرق وأيضاً الفضي، على أن يتوفر في الأسواق بدءاً من 11 من نوفمبر، كما يكشف عن السعر لاحقاً.

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