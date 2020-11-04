أحد مهندسي Huawei يشرح مزايا العدسة ذات الشكل الحر في الهاتف Huawei Mate 40 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت شركة Huawei منشورًا أوضح فيه أحد مهندسيها مزايا تقنية العدسات ذات الشكل الحر في الهاتف Huawei Mate 40 Pro. الترجمة من اللغة الصينية هي تقريبية إلى حد ما ولكننا توصلنا إلى جوهرها.

العدسة ذات الشكل الحر هي بلا شك إحدى أبرز الميزات في الهاتف Huawei Mate 40 Pro. بدلاً من إستخدام العدسات البصرية الكروية أو شبه الكروية التقليدية، تستخدم الكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 20 ميجابكسل في الهاتف الرائد الجديد لشركة Huawei عدسة غير متناظرة ذات سطح معقد وغير مستوٍ. بهذا، يحاول المهندسون معالجة واحدة من أكبر مشاكل الكاميرات الواسعة الزاوية، والمشكلة المعنية هنا هي التشوه.

لكن التشوه ليس هو المشكل الوحيد الذي تحاول Huawei حله. تُعد الهواتف الذكية اليوم ثقيلة جدًا، لذا فإن العدسات ذات الشكل الحر ستساعد جزئيًا في حل هذه المشكلة لأنها أخف وزناً وأرق أيضًا. ربما في المستقبل عندما يتم تحسين هذه التكنولوجيا، سنحصل على كاميرات لا تبرز من الواجهات الخلفية لهواتفنا الذكية. ذلك لأن العدسات ذات الشكل الحر تتطلب عناصر أقل. وعلاوة على ذلك، تسمح تقنية العدسات الجديدة بمرور المزيد من الضوء إلى المستشعر مما يؤدي إلى تحسين أداء الكاميرا وجودتها.

عملت شركة Huawei على هذه العدسة لأكثر من عامين حتى الآن وهي جاهزة أخيرًا ليتم إستخدامها على نطاق واسع في الأجهزة الإستهلاكية. تخطط الشركة للقيام بذلك مع العدسات المُقربة أيضًا نظرًا لأنها تملك نوعًا مختلفًا من التشويه الخاص بها. تقليل سمك العدسات يُعتبر أكثر أهمية هنا.