جوجل تقول أن الفجوة بين الإطار والشاشة في Google Pixel 5 لا تؤثر على مقاومته للمياه

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنتم تتذكرون، فقد أوضحنا لكم في هذه المقالة هنا أن هناك العديد من مستخدمي Google Pixel 5 الذين بلغوا عن وجود فجوة واضحة بين الإطار والشاشة على أجهزتهم الجديدة. ومع ذلك، هذه المشكلة لم تكن تظهر لدى الجميع، وإنما لدى فئة محدودة فقط من ملاك Google Pixel 5.

تم منذ ذلك الحين التواصل بشكل دائم مع منتدى الدعم الرسمي التابع لشركة جوجل لتحديد مشكلة التصنيع التي تُعاني منها بعض وحدات Google Pixel 5. تلك الفجوة المذكورة آنفًا كانت كافية لتجميع الغبار والتسبب في القلق للمستخدمين، وخصوصًا أنه تم تصنيف الهاتف على أنه يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مصمم ليكون مقاومًا للماء والغبار. ومع ذلك، قررت شركة جوجل كسر حاجز الصمت وإصدار بيان حول هذه المشكلة، والذي تقول فيه :

…يُمكننا أن نؤكد أن الفجوة بين الإطار والشاشة هو جزء طبيعي من تصميم الهاتف Google Pixel 5. لقد أتيحت لنا فرصة تفقد الوحدات مع العملاء والجمع بينها وبين بيانات مراقبة الجودة في المصنع، يمكننا أن نؤكد على أن الفجوة بين الإطار والشاشة هو جزء طبيعي من تصميم Google Pixel 5. ليس هناك أي تأثير على مقاومة الماء والغبار أو وظائف هاتفك.

كما تلاحظون، تُصر شركة جوجل على أن الفجوة هي إختلاف طبيعي في عملية التصنيع بين الأجهزة. على الرغم من إصرار جوجل على أن هذا أمر ” طبيعي “، إلا أنها قالت أيضًا أنها ” ستعمل مع العملاء على أساس فردي لمعالجة أي مخاوف قد تكون لديهم “.

لا تعترف شركة جوجل بالخطأ ولكنها قالت أيضًا أنها مستعدة للتعامل مع مخاوف العملاء. إذا كانت لديك فجوة في الهاتف Google Pixel 5، فيجب عليك بالتأكيد التواصل مع شركة جوجل ومعرفة ما إذا كانوا سيقدمون جهازًا بديلاً. بناءً على استجابتهم، فمن المفترض أن يُساعدوك في الحصول على جهاز بديل.

إذا كنت تملك هاتف Google Pixel 5 به فجوة بين الإطار والشاشة وحصلت على مساعدة من جوجل، فأترك لنا تعليقًا أدناه.