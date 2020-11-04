أولى المواصفات المُسربة للمعالج Snapdragon 875 تكشف عن أداء مُحسن، وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تُعلن شركة كوالكوم عن المعالج Snapdragon 875 في شهر ديسمبر المقبل، ولكن أوضح أحد المسربين البارزين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه رأى نموذجًا أوليًا للمعالج الجديد. وفقا لـ Digital Chat Station، فالمعالج Snapdragon 875 الجديد القادم من شركة كوالكوم سيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر وسيضم نواة واحدة فائقة القوة من فئة Cortex-X1 تعمل بسرعة 2.84GHz، وثلاثة أنوية من فئة Cortex-A78 تعمل بسرعة 2.42GHz، فضلا عن أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى تعمل بسرعة 1.8GHz.

ووفقا لحسابات ARM، فسوف تقدم نواة Cortex-X1 أداءً أعلى بنسبة 20 في المئة مقارنة مع نواة Cortex-A78 في الحالة العادية وأداءً أعلى بنسبة 30 في المئة في الذروة، وهو ما يتوافق جيدًا مع الإختبارات الأولية.

كشف المُسرب أن المعالج Snapdragon 875 سيأتي أيضًا مع معالج الرسوميات Adreno 660 الجديد. سيتم كذلك تحسين ذاكرة التخزين المؤقت ومعدل نقل البيانات للذاكرة، وسيكون معالج كوالكوم كذلك أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة، مما يجعل عمر البطارية أطول.

أربعة أسابيع هي التي تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن المعالج Snapdragon 875 بجزيرة هاواي الأمريكية، وبالتالي فهناك الكثير من الوقت للحصول على المزيد من الشائعات والتسريبات وحتى بعض الإعلانات التشويقية لرسم صورة أوضح.