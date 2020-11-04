شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Apple TV وفيم يستخدم لو سمعت عنه ومش عارفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا سمعت عن Apple TV ولا تعرف ما هو، ولم تجد أى معلومات تساعدك على فهم هذا الجهاز وطريقة إعداده وأهميته، يمكن للسطور التالية مساعدتك فى معرفة كل ما يخص هذا الجهاز الذكى من أبل:

ما هو Apple TV؟

هو ليس جهاز تلفزيون، فهو عبارة عن صندوق بلاستيكى أسود بحجم راحة اليد يبلغ سعره 69 دولارًا ويتصل بجهاز التلفزيون الخاص بك عبر كابل HDMI، ثم يتصل بشبكتك اللاسلكية المنزلية ويجلب الإنترنت إلى جهاز التلفزيون، كما يأتى مع جهاز تحكم عن بعد بسيط بثلاثة أزرار.

يوفر Apple TV الأفلام الرائجة والبرامج التلفزيونية والأخبار والمواسم الرياضية الكاملة والموسيقى والمحتوى من أجهزة أبل الأخرى والمزيد إلى أى تلفزيون عالى الدقة متوافق مع HDMI، ويمكّن Apple TV المستخدمين من الوصول إلى مجموعة واسعة من البرامج التى يتم بثها علنًا بالإضافة إلى حسابات المشتركين والوسائط الشخصية.

طريقة عمل Apple TV ؟

لإعداد Apple TV، ما عليك سوى توصيله بمنفذ HDMI على التلفزيون الخاص بك واستخدام جهاز التحكم عن بعد المضمن لاتباع التعليمات التى تظهر على الشاشة للاتصال بالإنترنت وتحديد التطبيقات التى تريدها.

ولن تكون بحاجة إلى هاتف أيفون لاستخدام Apple TV، ولكنك تحتاج إلى حساب iTunes ، والذى ستستخدمه للتسجيل وتسجيل الدخول وشراء أشياء مثل البرامج التلفزيونية والأفلام من Apple TV.

يأتى تلفزيون آبل بنموذجين: Apple TV 4K الذى يدعم فيديو 4K Urtla HD و HDR ، و Apple TV HD الذى يدعم 1080 بكسل، ويحتوى الإصدار 4K على خيارات 32 جيجابايت و 64 جيجابايت ، لكنهما متطابقان.

ما الذى يمكنك مشاهدته على Apple TV؟

يحتوى Apple TV على أكثر من 50 "قناة" ، حيث يتم بث المحتوى من Netflix و YouTube و HBO Go و Hulu Plus و MLB.tv و ESPN و Disney و ABC News و CNBC والمزيد.