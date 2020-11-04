تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف W21 بملامح تصميم GALAXY Z FOLD 2 مع حجم أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية لهاتف W21 عن تصميم يحاكي هاتف GALAXY Z FOLD 2 لكن مع حجم أكبر لإطار الهاتف، كما إستعرضت التسريبات تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف W21 في السوق الصيني قريباً، ولقد جاءت تسريبات جديدة اليوم لتقدم رؤية واضحة حول مواصفات وتصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

كانت العملاق الكوري قد إعتمدت مؤخراً هاتف W21 5G في Wi-Fi Alliance، ومن جديد يحصل الهاتف على شهادة إعتماد في الصين إستعداداً للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.

وتوضح قاعدة بيانات 3C أن هاتف W21 5G يأتي بمحول شحن بقدرة 25W و11V, 2.5A، كما يظهر الهاتف بنموذج رقم SM-W2021، ويدعم الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر كشفت بعض التسريبات عن دعم هاتف W21 5G لاثنان من شرائح SIM، وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في أحد هواتف سامسونج القابلة للطي، حيث تدعم إصدارات أخرى شريحة واحدة SIM مادية مع شريحة e-SIM.

أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هاتف W21 5G في السوق الصيني بسعر 2934 دولار أو بمستوى تسعير أعلى، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا الإصدار رسمياً في حدث يعقد غداً.

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