تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى خطط سامسونج لعقد حدث Galaxy S21 في 14 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Jon Prosser تسريبات جديدة اليوم يكشف من خلالها عن خطط سامسونج لعقد حدث سلسلة Galaxy S21 في 14 من يناير من عام 2021.

إشتهر Jon Prosser بالتوقعات والتسريبات المؤكدة خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم مؤخراً تفاصيل وتوقعات حول سلسلة هواتف ابل iPhone 12، واليوم يعود بتفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف Galaxy S21 المرتقبة من سامسونج.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت في تغريدة على تويتر، على أن سامسونج تخطط لعقد حدث Galaxy S21 في 14 من يناير، كما تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق للإصدارات الجديدة مباشرة في نفس اليوم المقرر لإنطلاق الحدث، أيضاً تتوفر الإصدارات الجديدة في بعض الأسواق بعد مرور أسبوعين على الحدث أو في 29 من يناير.

كما تشير التوقعات إلى أن سلسلة هواتف Galaxy S21 تأتي هذا العام قبل الموعد المتوقع سنوياً وفقاً لجدول سامسونج، حيث تقدم العملاق الكوري الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S غالباً خلال شهر فبراير.

من جانب أخر إستعرضت التسريبات الإصدارات المقدمة في سلسلة Galaxy S21 العام المقبل، والتي تتضمن هاتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus إلى جانب هاتف Galaxy S21 Ultra.

كما توفر سامسونج للإصدارات الجديدة عدد 6 من الألوان، على أن تختلف الألوان المتاحة لكل إصدار، حيث يأتي هاتف Galaxy S21 باللون الرمادي، الابيض، البنفسجي، والوردي، بينما ينطلق هاتف Galaxy S21 Plus بألوان الأسود والفضي، ويأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بألوان الأسود، الفضي إلى جانب اللون البنفسجي.

أيضاً أكد مصدر التسريبات على أن إنتاج سلسلة هواتف Galaxy S21 سينقسم بين 4 من الدول تشمل البرازيل، وكوريا الجنوبية، وإندونسيا وأيضاً فيتنام.

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