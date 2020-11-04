الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo K7x مع المعالج شاشة 90Hz، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo K7x ليكون بذلك العضو الأحدث في تشكيلة Oppo K Series، والهاتف المتوسط الأحدث من الشركة الصينية.

الهاتف Oppo K7x الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

الهاتف Oppo K7x الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.2.





الهاتف Oppo K7x سيُعرض للبيع باللونين الأسود والأزرق، وسيُكلف ما يُعادل 225 دولار أمريكي في الصين، ولكنه سيُعرض للبيع بدلاً من ذلك مقابل 210 دولارات أمريكية لفترة محدودة.