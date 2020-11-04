تشكيلة Galaxy S21 Series ستصل يوم 14 يناير، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا للمسرب الصيني البارز Jon Prosser، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Galaxy S21 Series في اليوم 14 من شهر يناير المقبل. لقد توقع بشكل صحيح موعد قدوم تشكيلة iPhone 12 Series مؤخرًا، ولديه سجل حافل في الماضي.

سيكون هذا هو التاريخ المُبكر على الإطلاق الذي تُعلن فيه شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S Series. تقول تغريدة Jon Prosser أيضًا أن الطلبات المسبقة على تشكيلة Galaxy S21 Series ستبدأ في نفس اليوم، ومن المقرر أن يتم إطلاقها في السوق بعد أسبوعين، وبالضبط في اليوم 29 يناير.

ووفقا لـ Jon Prosser، فسوف تتضمن التشكيلة ثلاثة هواتف على الأقل، تمامًا مثل تشكيلة Galaxy S20 Series الحالية بحيث من المفترض أن تشمل Galaxy S21 و +Galaxy S21 إضافة إلى Galaxy S21 Ultra. ستكون هناك ستة ألوان متاحة مُقسمة بين الثلاثي بحيث من المتوقع أن يتم إطلاق Galaxy S21 باللون الرمادي والوردي والأرجواني والأبيض، بينما سيكون +Galaxy S21 متوفرًا باللون الأسود والفضي، في حين سيكون Galaxy S21 Ultra متوفرًا باللون الأسود والفضي والأرجواني.

يقول المصدر أنه سيتم تصنيع هذه الهواتف الذكية الثلاثة في أربعة دول تشمل البرازيل وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.