Xbox Series X و Xbox Series S سيصدران مع مجموعة من تطبيقات البث المختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تُستخدم أجهزة الألعاب المنزلية هذه الأيام لغرض اللعب فقط، ولكنها تُستخدم لأغراض الترفيه العامة أيضًا. هذا مثالي لأنه يعني أن اللاعبين لن يحتاجوا إلى الخروج وشراء المزيد من الأجهزة مثل أجهزة الإستقبال الرقمية أو حتى شراء تلفزيون ذكي إذا كانوا يرغبون في الإستمتاع ببعض خيارات الترفيه الأكثر حداثة.

في الواقع، أكدت مايكروسوفت أنه مع Xbox Series X و Xbox Series S، ستحصل على مجموعة من تطبيقات الترفيه والبث التي تأتي مثبتة بشكل مسبق على هذه الأجهزة. هذا يعني أن اللاعبين سيكونون قادرين على الوصول إلى مجموعة من خدمات البث والإستمتاع بها بمجرد إخراج هذه الأجهزة من العلب الخاصة بها، بالإضافة إلى الألعاب.

ووفقًا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” تمامًا كما جلبنا جميع الألعاب التي يتم تشغيلها على Xbox One اليوم، يسعدنا أن نعلن أن تطبيقات الترفيه المفضلة لديكم والتي تستمتعون بها اليوم على Xbox One ستكون متاحة على Xbox Series X و Xbox Series S. هذا يعني أن تطبيقات البث المفضلة لديكم مثل Netflix و +Disney و HBO Max و Spotify و YouTube و YouTube TV و Amazon Prime Video و Hulu و NBC Peacock و Vudu و FandangoNow و Twitch و Sky Go و NOW TV و Sky Ticket والمزيد، ستكون في انتظاركم كذلك أثناء تشغيل أجهزة Xbox الجديدة الخاصة بكم في اليوم 10 نوفمبر “.

سيكون تطبيق Apple TV أيضًا جزءًا من الإطلاق، لذلك إذا لم يكن لديك جهاز Apple TV، فلا داعي للقلق لأنه يجب أن يوفر لك التطبيق إمكانية الوصول إلى نفس الأشياء تقريبًا التي يتيح لك جهاز Apple TV الوصول إليها.