آبل تعمل على نسخة أصغر من Mac Pro تضم المعالج الخاص بالشركة، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Mac Pro حاليًا أكبر وأقوى حاسوب من شركة آبل. يرجع هذا إلى حد كبير إلى الطريقة التي تم بها تصميم الحاسوب، فمكوناته تتماشى مع الحواسيب المكتبية التي تعمل بنظام Windows والتي يُمكنها إستيعاب معالجات رسوميات أكبر وأنظمة تبريد أفضل ومزيدًا من الذاكرة التخزينية.

لذا فإن السؤال هو، مع التوقعات بإنتقال آبل للإعتماد على المعالجات الخاصة بها في حواسيب Mac، فماذا سيحدث لجهاز Mac Pro؟ وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء بلومبورج، فيبدو أن المهندسين في شركة آبل يعملون على إعادة تصميم Mac Pro حيث سيستمر في إستخدام نفس التصميم الحالي، ولكن من المتوقع أن يكون أصغر بحيث من المحتمل أن يأتي بنصف حجم جهاز Mac Pro الحالي.

بالنظر إلى أن المعالجات التابعة لشركة آبل تعمل بنظام الحزمة في الرقاقة ( System On Chip ) حيث يتم تضمين المعالج المركزي والعديد من العناصر الأخرى في رقاقة واحدة على عكس المعالجات التقليدية الحالية التي تصنعها كل من Intel و AMD، فهذا يسمح بإستغلال مساحة أصغر بكثير. ومع ذلك، يذكر تقرير وكالة الأنباء بلومبرج أنه من غير الواضح ما إذا كانت النسخة المُزودة بمعالج آبل من Mac Pro ستكون متاحة كخيار بديل للنسخة الحالية المُزودة بمعالج Intel، أو ما إذا كانت آبل ستضع هذا الطراز الجديد محل الطراز الحالي تمامًا.

سيكون من المثير للإهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان آبل إنشاء حواسيب مكتبية باستخدام معالجات تتواجد عادة في الحواسيب المحمولة، وما إذا كان بإمكانها الإحتفاظ بنفس الأداء. عمومًا، ستستضيف شركة آبل حدثًا في اليوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري حيث المتوقع إلى حد كبير أن تُعلن عن أولى حواسيب Mac المُزودة بالمعالجات الخاصة بها.