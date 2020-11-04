سامسونج تتطلع لتوقيع صفقة بشأن معالجات Exynos مع Xiaomi و Oppo

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة Business Korea، فيبدو أن شركة سامسونج تتطلع إلى توسيع قائمة العملاء الذين تُزودهم بمعالجات Exynos من خلال إضافة Xiaomi و Oppo إلى شركة Vivo في القائمة. يشير التقرير الجديد إلى أننا سنرى هواتف إقتصادية من شركتين صينيتين مُزودة بمعالجات Exynos في النصف الأول من العام 2021.

وفقًا للتقرير، تُواجه كل من Xiaomi و Oppo صعوبات في الحصول على ما يكفي من المعالجات لتلبية أهدافهم المتمثلة في توسيع عمليات الإنتاج، وبالتالي لجأوا إلى معالجات Exynos التابعة لشركة سامسونج كحل. يُشار أيضًا إلى الأسعار التنافسية لمعالجات سامسونج كسبب رئيسي وراء قرار Xiaomi و Oppo باللجوء إلى معالجات Exynos.

في وقت سابق من هذا العام، بدأت شركة Vivo شراكتها مع سامسونج من خلال إطلاق الهاتف Vivo S6 5G المُزود بالمعالج Exynos 980 بالإضافة إلى الهاتف Vivo Y70s المُزود بالمعالج Exynos 880. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط سامسونج للإعلان رسميًا عن المعالج Exynos 1080 من أجل الجيل التالي من الهواتف المتوسطة في اليوم 12 نوفمبر، ومن المتوقع أن يتم إستخدامه لأول مرة في الهاتف Vivo X60.

لقد حصلنا أيضًا على معلومات تُفيد بأن المعالج Exynos 981 قيد التطوير حاليًا، لذا قد تكون هذه هي المعالجات التي ستشق طريقها إلى هواتف Xiaomi و Oppo قريبًا.