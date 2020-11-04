تأجيل حظر تطبيق Tiktok بسبب دعوى قضائية جماعية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمع البعض منكم على الأرجح، تواجه TikTok حظراً وشيكاً في 12 نوفمبر. ومع ذلك، يبدو أنه تم تأجيل الحظر، وذلك بفضل دعوى قضائية رفعها العديد من المؤثرين في TikTok نيابة عن الشركة، حيث يدعون أن الحظر سيضر بأعمالهم التي تعتمد إلى حد كبير على TikTok.

وفقًا للرئيسة العالمية المؤقتة لشركة TikTok، فانيسا باباس، فقد صرحت بالقول : ” لقد تأثرنا بشدة بتدفق الدعم من المبدعين لدينا، الذين عملوا على حماية حقوقهم في التعبير، وحياتهم المهنية، ومساعدة الشركات الصغيرة، لا سيما أثناء الوباء. نحن نقف وراء مجتمعنا وهم يشاركون أصواتهم. ونحن ملتزمون بمواصلة توفير منزل لهم للقيام بذلك “.

كان من المفترض في الأصل أن يتم إزالة تطبيق TikTok من متاجر التطبيقات، ولكن صدر حكم قضائي في شهر سبتمبر منع ذلك. ومع ذلك، فإن الحكم في ذلك الوقت لم يتطرق إلى قرار وزارة التجارة الذي كان من شأنه حظر أي إستخدام لـ TikTok بدءًا من 12 نوفمبر.

ومع ذلك، فقد أدت هذه الدعوى الجديدة إلى قيام قاضٍ في ولاية بنسلفانيا بمنع الحظر مؤقتًا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل يمكنها استئناف الحكم الذي قد يؤدي إلى استمرار الحظر على أي حال، ولكن في الوقت الحالي، لدى TikTok للتو قرار مؤقت لوقف التنفيذ.