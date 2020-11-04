شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنجح فى الاتصال بمسبار "فوياجر 2" لأول مرة منذ مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وكالة ناسا اتصالا مع "فوياجر 2" لأول مرة منذ مارس بفضل تحديث التكنولوجيا الرئيسية، إذ أكدت الوكالة أنها أرسلت أوامر إلى المسبار يوم 29 أكتوبر باستخدام طبق Deep Space Station 43 أو DSS43 الذى تمت ترقيته مؤخرًا فى كانبيرا بأستراليا، وكانت التعليمات جزءًا من اختبار للأجهزة الجديدة، بما فى ذلك جهاز إرسال لاسلكى لم يتم استبداله خلال 47 عامًا - قبل إطلاق Voyager 2، وتلقى فريق البعثة تحديثات الحالة والبيانات العلمية من Voyager فى الأشهر الفاصلة، لكن لم يتمكن من التواصل.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يعد DSS43 هو جزء من شبكة الفضاء العميقة الأكبر التى تضمن لجميع المركبات الفضائية الموجودة خارج القمر إمكانية الاتصال طالما كان هناك خط رؤية للأرض، وهذا الطبق هو الوحيد الذى يمكنه التواصل مع فوييجر 2، فالمركبة بعيدة جدًا (11.6 مليار ميل) بحيث لا تستطيع هوائيات نصف الكرة الشمالى الاتصال بها، و DSS43 هو الطبق الوحيد فى نصف الكرة الجنوبى القوى بما يكفى لإرسال الأوامر.

وستكون الترقيات حاسمة لأكثر من مجرد فوييجر 2 عندما يعود الطبق رسميًا إلى الإنترنت فى فبراير 2021، إذ تتوقع ناسا أن تهبط المركبة الجوالة على المريخ يوم 18 فبراير، ويمكن أن تلعب DSS43 دورًا رئيسيًا فى هذه المهمة

وقد يكون DSS43 أيضًا أمرًا حيويًا لمهمات القمر القادمة، وفى النهاية الرحلات المأهولة إلى المريخ، فالأموال التى تستثمرها ناسا الآن يمكن أن تؤتى ثمارها بسهولة لعقود من استكشاف الفضاء فى المستقبل.