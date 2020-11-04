شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوقف فيديوهات البث المباشر المضللة عن نتائج الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يشاهد المواطنين فى جميع أنحاء العالم نتائج الانتخابات الأمريكية من مصادر مشروعة، كانت بعض قنوات يوتيوب تحاول كسب المال والاستفادة من اهتمام العالم بنتائج الانتخابات الأمريكية، لدرجة دفعت بعض العديد من القنوات إلى إطلاق بث مباشر لنتائج وهمية قبل وقت طويل من إغلاق الاستطلاعات الأولى وبدء إتاحة النتائج، لذا سرعان ما عالج يوتيوب الأمر وقرر قطع البث ووقف مثل هذه القنوات المضللة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قال يوتيوب فى تغريدة: "كان لديهم نتائج وهمية أو تم التلاعب بها، وبعض محاولات البث التى تم العثور عليها تتضمن طرق لكسب ربح، لذا نعمل على إزالة البث المباشر الذى ينتهك إرشادات المجتمع، ولقد وضعنا سياسات تحظر الرسائل غير المرغوب بها والممارسات الخادعة، وما زلنا يقظين فيما يتعلق بالمحتوى المرتبط بالانتخابات فى الفترة التى تسبق الانتخابات وما بعدها، كما نوجه الأشخاص نحو النتائج الحقيقة بجوجل".

واتخذ تويتر أيضا إجراءات مماثلة، إذ وضع الموقع علامة المعلومات المضللة على تغريدة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب حول نتائج الانتخابات، وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعى سابقًا إنه سيصنف التغريدات التى تعلن قبل الأوان الفوز فى السباق الرئاسى، والذى لا يزال قريبًا جدًا.

وأخفى تويتر التغريدة ومنح المتابع إمكانية الضغط عليها لإظهار المحتوى وكتب "بعض أو كل المحتوى الذى تمت مشاركته فى هذه التغريدة متنازع عليه وقد يكون مضللًا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى.