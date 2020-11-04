“سناب شات” يتيح ميزة جديدة لمنشئي المحتوى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 16 دقيقة

قبل مدة قصيرة، أطلقت “سناب شات” خاصية الحسابات الشخصية لمنشئي المحتوى والتي تعطيهم مزايا إضافية كالإحصائيات، والآن أصبح بإمكانهم عرض عدد مشتركيهم للعموم على غرار ما تفعله الشبكات الاجتماعية الأخرى، الأمر الذي يمثل تغييراً جوهرياً في النظام الأساسي.

هذه المرة الأولى التي تسمح فيها “سناب شات” للمستخدمين بعرض مؤشرات رقمية عن جمهورهم للعلن، وهذا يوحي بتغيير كبير قادم.

وفي تصريح لموقع “ذا فيرج” التقني، قال متحدث باسم سناب: “لقد استمعنا إلى التعليقات الواردة من مجتمع المبدعين لدينا وأعرب العديد منهم عن اهتمامهم بالحصول على خيار إظهار أن مجتمعهم على “سناب شات” ينمو، وهذا هو السبب في أننا جعلنا عدد المشتركين مرئياً. يمكن منشئي المحتوى أن يقرروا تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها من إعداداتهم”.

وتريد الشركة من إتاحة عدد المشتركين إثبات أن المنصة ومشاهيرها لديهم جمهور عريض وهذا يقنع المعلنين للتواصل معهم لعقد صفقات إعلانية. وبهذه الطريقة لا تحتاج الشركات للتواصل مع كل حساب وسؤاله عن عدد المشتركين، بل يمكنها معرفة الرقم مباشرة واختيار ما يناسبها.