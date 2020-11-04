تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف OPPO K7x بمعالج Dimensity 720 وسعر يبدأ من 223 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم رسمياً عن هاتف OPPO K7x الذي ينطلق بمعالج Dimensity 720، وكاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وقدرة بطارية 5000 mAh، وسعر يبدأ من 223 دولار.

يتميز هاتف OPPO K7x بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 180Hz، كما تضم الشاشة ثقب في الجانب الأيسر للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 90.5% من إطار الهاتف.

أيضاً تقدم Oppo هاتف OPPO K7x برقاقة معالج Mediatek Dimensity 720 التي تدعم إتصال الهاتف بشبكات 5G SA/NSA، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وواجهة ColorOS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro وأيضاً portrait.

مواصفات هاتف OPPO K7x

شاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD بلس أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، وسطوع 600 nit، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3

رقاقة معالج Dimensity 720 بدقة تصنيع 7 نانومتر، وكرت شاشة Mali-G57 MC3

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

واجهة ColorOS 7.2، ونظام تشغيل Android 10

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 وفلاش LED، مع EIS، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 119 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر يدعم تصوير portrait بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4

مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف

مدخل 3.5مم للسماعات

قياسات الهاتف 162.2 في 75.1 في 7.1مم، مع وزن 194 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، و Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، مع منفذ USB C.

بطارية بقدرة 5000 mAh، يدعم الشحن السريع VOOC flash بقدرة 30W

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO K7x بألوان الأزرق والأسود، بسعر يبدأ من 223 دولار للنموذج الرئيسي، على أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 11 من نوفمبر.

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