تكنولوجيا: تقرير يوضح أجهزة MacBook المقرر الكشف عنها في 10 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من بلومبرغ عن خطط ابل للإعلان عن أجهزة MacBook Air، وMacBook Pro 13، وأيضاً MacBook Pro 16 المميزة بمعالجات ترتكز على معمارية ARM في الحدث الذي يعقد في 10 من نوفمبر الجاري.

قدم تقرير بلومبرغ الذي نشر مؤخراً مزيد من التفاصيل حول إعلانات ابل المرتقبة في الحدث القادم خلال أيام، والذي تكشف فيه عن الجيل الأول من الأجهزة المميزة بمعالجات الشركة الخاصة.

ولقد أعلنت ابل مؤخراً عن موعد الحدث الثالث خلال الأشهر الأخيرة، والذي ينطلق بعنوان”One More Thing “، ولقد أكد تقرير بلومبرغ على أن ابل قد بدأت بالفعل في إنتاج الأجهزة الجديدة بمعالجات Arm، كما بدأ موردي الشركة في تجميع هذه الأجهزة.

ويؤكد التقرير على أن شركة Foxconn قد بدأت بالفعل في تجميع MacBook Air بحجم 13 إنش وجهاز MacBook Pro، بينما تعمل شركة Quanta على تجميع جهاز MacBook Pro المميز بحجم 16 إنش، كما يشير التقرير إلى أن إنتاج النماذج الأصغر من الأجهزة يسير بوتيرة أسرع.

من جانب أخر يشير تقرير بلومبرغ إلى أن الإصدارات الجديدة لن تشهد تغيير كبير في التصميم، لذا سيكون التغيير الرئيسي في الأجهزة هو الإنتقال من معالجات إنتل إلى معالجات الشركة الخاصة.

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