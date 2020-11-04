تكنولوجيا: شاحن MagSafe يدعم هاتف iPhone 12 mini بقدرة 12W فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد جاء من Mac Rumors عن دعم ابل لهاتف iPhone 12 mini بتقنية الشحن عبر MagSafe بقدرة 12W فقط.

أكد تقرير Mac Rumors على أن ابل قد بدأت في تحديث وثائق الدعم الخاصة بإصداراتها الجديدة من هواتف iPhone 12، والتي توضح فيها تفاصيل هواتفiPhone 12، ووحدات شاحن MagSafe الجديدة.

وتستعرض وثائق الدعم تفاصيل سرعات الشحن في كلاً من هواتف iPhone 12، وiPhone 12 Pro، وiPhone12 Pro Max، حيث ستصل سرعات الشحن اللاسلكي إلى 15W، بينما يأتي هاتف iPhone 12 mini بسرعة شحن 12W فقط.

أيضاً من المقرر أن تتوقف سرعة الشحن على درجة الحرارة ونسبة شحن البطارية، إلى جانب نشاط النظام الحالي، كما تشير وثائق الدعم إلى بعض التوصيات من بينها إستخدام شاحن بقدرة 20W للشحن عبر منفذ USB-C للوصول إلى سرعة شحن أكثر كفاءة [email protected] أو [email protected] أو أعلى.

كما تشير التوصيات الأخرى إلى ضرورة توصيل شاحن MagSafe بالطاقة قبل إقتران هواتف iPhone 12 بوحدة الشحن، حيث سيتم تعيين التيار إفتراضياً على تيار أقل في حالة توصيل الهاتف في البداية بوحدة الشحن، لذا يمكن إزالة الهاتف لمدة 3 ثواني ومن ثم توصيل الهاتف بوحدة الشحن من جديد للحصول على أقصى قدرة شحن.

يذكر أن ابل تستعد لإطلاق هواتف iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max للبيع بدءاً من 6 من نوفمبر الجاري، كما تتوفر وحدة شاحن MagSafe بسعر 39 دولار.

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