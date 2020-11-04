شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة المريخ Starship ستساعد على تنظيف النفايات الفضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، سلط رئيس SpaceX وكبير مسؤولي التشغيل جوين شوتويل الضوء على دور التنظيف المحتمل مؤخرًا، خلال مقابلة عبر الإنترنت بعنوان "Time 100 Talks" مع مجلة Time Magazine.
وقال شوتويل: "من المحتمل جدًا أن نتمكن من الاستفادة من Starship للذهاب إلى بعض هذه الصواريخ الميتة، والتقاط بعض هذه القمامة في الفضاء الخارجي ".
وهذه المركبة الفضائية، المعروفة باسم Starship، ستكون قادرة على القيام بالعديد من المهام مرة واحدة عالياً، وذلك ذهابًا وإيابًا من مدار الأرض إلى المريخ بشكل متكرر، كما يقول العديد من الخبراء إن النفايات الفضائية تشكل تهديدًا خطيرًا لاستخدام البشرية واستكشاف الحدود النهائية في المستقبل.
ويُعتقد أن حوالي 34000 جسم يزيد قطرها عن 4 بوصات (10 سم) تدور حول الأرض في الوقت الحالي، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، من الصعب جدًا التعامل مع الأشياء الأصغر حجمًا، لكن التقديرات مخيفة لأنها حوالي 900000 أو نحو ذلك من الأجسام المدارية في نطاق 0.4 بوصة إلى 4 بوصات (1 إلى 10 سم) و 128 مليون قطعة بين 0.04 بوصة و 0.4 بوصة واسعة (1 مم إلى 1 سم).
ولعل أكثر الأمور المخيفة بشأن هذه النفايات هي الاصطدام بالرحلات المقبلة أو ببعضها مما ينتج عنه سحب من الحطام الذي يسبب المزيد من الاصطدامات.
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