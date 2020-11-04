“Band 6”..أول سوار لياقة بدنية في العالم بشاشة كبيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 صباحاً - منذ دقيقتين

أعلنت ”هونور“ التابعة لشركة ”هواوي“ الصينية، عن طرح أول جهاز تعقب للياقة البدنية في العالم بشاشة كاملة تحت اسم ”Band 6“.

ويتوفر الجهاز في نسختين مع أو دون وحدة ”NFC“ الخاصة بالمدفوعات، كما يحاكي الجهاز تصميم ”Honor Watch ES“، الذي تم تقديمه مسبقًا، وفقًا لما ذكره موقع ”جيزمو تشاينا“.

ويتميز الجهاز الجديد القابل للارتداء بشاشة أموليد مقاس 1.74 بوصة بدقة 194 × 368 بكسل، تستخدم الإيماءات داخل الجهاز تسهيلًا للتنقل، تمامًا مثل التقنية المُستخدمة بالهواتف الذكية.

ويوجد زر على الجانب الأيمن ينشط الشاشة، وعلى اليسار يوجد شعار هونور، ويتوفر الجهاز بالألوان الأسود والرمادي والمرجاني عبر الحزام المرفق فقط. لكن يبقى الجسم أسود في جميع الإصدارات.

ويدعم ”Band 6“ 10 أوضاعا رياضية ومراقبة الأكسجين في الدم وتتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويدعم إصدار ”NFC“ منه عمليات الدفع دون تلامس والعمل مع المساعد الصوتي، وتشير التقارير إلى أن عمر بطاريته يبلغ 14 يومًا.

فيما يحتوي جهاز التعقب على مقياس تسارع وجيروسكوب ومستشعر ضوئي لمعدل ضربات القلب و“Bluetooth 5.0″، وبطارية بسعة 180 مللي أمبير، وخاصية مقاومة الماء ”5ATM“، وشحن مغناطيسي.

وسيطرح الجهاز للبيع من الـ11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مقابل 37 دولارًا للإصدار الأساسي و43 دولارًا لطراز ”NFC“.