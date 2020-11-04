شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify يطرح ميزة مفيدة للفنانين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره "the verge"، فإنه يمكن أن ينطبق هذا على أي أغنية، بما في ذلك المقاطع التي قد تكون جديدة أو التي يرغب الفنانون في الترويج لها بكثافة.

وقال تشارلتون لامب، رئيس تسويق المنتجات: "فى Spotify نريد أن نكون قادرين على توفير الأدوات التي تساعد فنانينا على الاستفادة من تلك اللحظات، حتى يتمكنوا من التحكم بشكل أكبر في نجاحهم على Spotify والمزيد من المسؤولية عن حياتهم المهنية".

وفي مقابل هذه الدفعة الترويجية الإضافية، تقول Spotify، إنها ستدفع للفنانين "معدل حقوق ملكية تسجيل ترويجي" أقل كلما تم تشغيل الأغاني، ولم يوضح المتحدث الرسمي مقدار هذا المعدل لأن الميزة الجديدة مازالت قيد الاختبار، لكنه أكد أن الفكرة هي أن تتمكن فرق الفنانين من كسب عائد استثمار إيجابي باستخدام الأداة، مؤكدا أن الشركة ستعمل على معايرة للتأكد من أن أكبر مجموعة من الفنانين وشركات الإنتاج يمكنها تحقيق النجاج".

من المفترض أن يكون هذا الخيار للفنانين الذين يأملون في أن يحققوا أرباحا من خلال الترويج لأغانيهم، لذا سيحققون أرباحًا إذا انتشرت الأغنية وبدأ الناس في محاولة تشغيلها بمفردهم.