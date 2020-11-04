تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 11

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت أبل العالم بالكشف رسميا عن هاتفها الأحدث iPhone 12 mini، وكانت هذه المرة الأولى التى تطرح بها أبل نسخة مصغرة من هواتف أيفون، والتى لاقت إعجاب الكثير من المستخدمين حول العالم، لذا فيما يلى نعقد مقارنة بينه وبين هاتف أيفون العام الماضى iPhone 11 الشاشة:

الشاشة: iPhone 12 mini: 5.4 بوصة. iPhone 11: 6.1 بوصة. دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12 mini: 2340 x 1080بيكسل . iPhone 11: 1792 x 828 بيكسل. نوع الشاشة:

نوع الشاشة: iPhone 12 mini: OLED. iPhone 11: IPS LCD. المعالج:

المعالج: iPhone 12 mini: Apple A14 Bionic. iPhone 11: Apple A13 Bionic. الذاكرة الداخلية:

الذاكرة الداخلية: iPhone 12 mini: 64 جيجابايت. iPhone 11: 64 جيجابايت. نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12 mini: IOS 14. iPhone 11: IOS 14. البطارية:

البطارية: iPhone 12 mini: 2227 mAh. iPhone 11: 3110 mAh. الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 11: مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل. Advertisements الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12 mini: 12 ميجابيكسل. iPhone 11: 12 ميجابيكسل. الأبعاد:

الأبعاد: iPhone 12 mini: 131.5 x 64.2 x 7.4 . iPhone 11: 150.9 x 75.7 x 8.3 ملم. الوزن:

الوزن: iPhone 12 mini: 135 جرام. iPhone 11: 194 جرام.

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