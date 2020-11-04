شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تنزيل لعبة "Fortnite" على جهاز الكمبيوتر × 9 خطوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت محبا للألعاب بشكل عام، فقد سمعت بالتأكيد عن لعبة Epic Games "Fortnite"، إذ يأتى جزء كبير من شعبية "Fortnite" بفضل عدد الأنظمة المتوفرة عليها، إذ يمكنك لعب "Fortnite" فى أى مكان تقريبًا، ولكن أكثر اللاعبين تنافسية يلعبونها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، إذ يمكنك تنزيل تطبيق "Fortnite" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مجانًا واستخدامها للعب أى من أوضاع اللعب الثلاثة الرئيسية لـ "Fortnite".

إليك دليل تفصيلى حول كيفية تنزيل "Fortnite" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من بدء اللعب مع أصدقائك وعائلتك والغرباء حول العالم.

كيفية تنزيل "Fortnite" على جهاز الكمبيوتر:

لتنزيل Fortnite، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب Epic Games من خلال إحدى طرق التسجيل المتنوعة المدرجة فى صفحة تسجيل حساب المنصة.

بمجرد أن يكون لديك حساب ، ستتابع تنزيل "Fortnite" من خلال Epic Games Launcher كما يلى:

1. فى متصفح الويب، انتقل إلى الصفحة المقصودة "Fortnite" على موقع Epic Games، وهذا هو المكان الذى ستقوم بتنزيل Epic Games Launcher منه، ويجب أن يبدأ التنزيل على الفور، ولكن إذا لم يبدأ، فاضغط على "Windows".



اضغط على ويندوز

2. إذا طُلب منك المكان الذى تريد حفظ التنزيل فيه، فما عليك سوى حفظه فى أى مكان يمكنك العثور عليه فيه، مثل سطح المكتب.

3. بمجرد تنزيل Epic Games Launcher ، افتح الملف لتثبيته، وإذا تلقيت رسالة تطلب الإذن لإجراء تغييرات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فاضغط فوق "نعم".



Epic Games Launcher

4. فى نافذة مشغل البرنامج، اضغط فوق "تثبيت"، وسيقوم Epic Games Launcher بتثبيت وتحديث نفسه، ثم يطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك، ويمكنك استخدام ما يقرب من اثنتى عشرة خدمة مختلفة لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

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5. بمجرد فتح مشغل Epic Games، ابحث عن صفحة "Fortnite، وستتمكن من العثور عليه فى علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" ، أو من خلال البحث عنه فى علامة التبويب "المتجر".



صفحة Fortnite

6. فى صفحة "Fortnite"، اضغط فوق الزر "Get" الأصفر أسفل الزاوية اليمنى.



اضغط فوق الزر Get الأصفر أسفل الزاوية اليمنى

7. اضغط فوق "مكتبة" فى الشريط الجانبى الأيسر، ثم اضغط فوق صورة "Fortnite" الرمادية.



اضغط فوق مكتبة فى الشريط الجانبى الأيسر

8. سيتم سؤالك عن المكان الذى تريد تثبيت "Fortnite" فيه، وما إذا كنت ترغب فى تحديثه تلقائيًا عندما يتوفر إصدار جديد، ويمكنك أيضًا إنشاء اختصار لها على سطح المكتب الخاص بك، وهو أمر مفيد للغاية لبدء اللعبة بسرعة.



سيتم سؤالك عن المكان الذى تريد تثبيت Fortnite

9. إذا كان لديك مساحة كافية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيبدأ تنزيل اللعبة على الفور، انتظر حتى يتم تنزيله - يمكنك النقر فوق "التنزيلات" فى الشريط الجانبى الأيسر لمشاهدة تقدمه - وبمجرد الانتهاء، قم بتشغيله من علامة التبويب "المكتبة".

بمجرد فتح "Fortnite" ، ستتمكن من تحديد الوضع الذى تريد أن تلعبه: "Battle Royale" أو "Creative" أو "Save the World".