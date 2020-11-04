شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أول مستخدمين لشبكة الإنترنت الفضائى فى العالم قالوا عنها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة SpaceX في طرح خدمة تجريبية لشبكة الانترنت الفضائى "Starlink" الخاص بها للمتبنين الأوائل الذين أبلغوا عن سرعات إنترنت أعلى من 95% من مقدمي الخدمة الرئيسيين، مؤكدين أنهم قادرون على تشغيل مقاطع فيديو بدقة 4K بدون تخزين مؤقت أثناء مشاركتهم محطة إرسال "UFO stick" وجهاز راوتر WiFi.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف أحد المستخدمين أن النطاق العريض للإنترنت الفضائى يتدفق بدقة 1440 بكسل مع عدم وجود تخزين مؤقت، وتبين من لقطة شاشة من عميل آخر أن سرعة الانتقال تبلغ 38 مللي ثانية.

حاولت رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى عدد قليل من المستهلكين الشهر الماضي خفض توقعاتهم للخدمة التجريبية، التي قيل فيها إن الخدمة ما زالت في بدايتها ولديها سرعات بيانات تتراوح من 50 ميجا بايت / ثانية إلى 150 ميجا بايت / ثانية وزمن انتقال من 20 مللي ثانية إلى 40 مللي ثانية، محذرة، "قد تكون هناك فترات قصيرة من عدم الاتصال على الإطلاق".

ولكن يبدو أن الاتصال الأولي قد فاق التوقعات، وقال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إنه "سيتحسن بشكل أكبر قريبًا".

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ودفع العملاء ما يقرب من 600 دولار مقدمًا لتلقي الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، وتشمل الرسوم رسومًا شهرية قدرها 99 دولارًا، بالإضافة إلى 499 دولارًا إضافيًا لمجموعة Starlink التي تتضمن محطة إرسال وحامل ثلاثي القوائم وجهاز راوتر WiFi.

شارك المستخدم Kenneth Auchenberg منشورًا على تويتر عن تجربته قال به: "نتائج من أحد مختبري الإصدار التجريبي من Starlink في ولاية واشنطن"، مضيفا "تدفق 1140p و 4K بدون تخزين مؤقت على يوتيوب".

وشارك عميل آخر يعيش في مونتانا، لقطة شاشة من التطبيق توضح أن الخدمة توفر سرعات تنزيل تبلغ 174.21 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل تبلغ 33.40 ميغابت في الثانية.

وكانت أطلقت SpaceX الدفعة الأولى من 60 قمراً صناعياً من Starlink في 23 مايو 2019، واليوم تضم الكوكبة 835 جهازًا، وهي تخطط لإطلاق ما لا يقل عن 2200 قمر صناعي خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تقديم خدمة النطاق العريض العالمية التي تغطي حتى أكثر المناطق النائية في العالم.