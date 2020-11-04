Huawei تُحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei Nova 8 SE

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei Nova 7 SE في شهر أبريل الماضي، وفي الشهر الماضي قامت الشركة الصينية بإطلاق الهاتف Huawei Nova 7 SE 5G Youth. اليوم، أعلنت شركة Huawei أنها ستُتبع ذلك بالإعلان عن الهاتف Huawei Nova 8 SE في اليوم الخامس من شهر نوفمبر الجاري بالصين، وهو ما يعني يوم الخميس المقبل.

منشور شركة Huawei على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يشمل أيضًا إعلان تشويقي، والذي يؤكد لنا أن الهاتف Huawei Nova 8 SE سيضم أربع كاميرات في الخلف وإطار مسطح على غرار iPhone 12 علمًا أنه سيتم وضع أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل على الجانب الأيمن من الهاتف.

هناك ملصق منفصل يكشف لنا عن الألوان الثلاثة التي سيأتي بها الهاتف Huawei Nova 8 SE، ويؤكد لنا بعض المواصفات التقنية مثل حقيقة أن هذا الهاتف سيضم شاشة OLED بحجم 6.53 إنش، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 66W.

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شركة Huawei لم تكشف لنا بعد عن المواصفات الكاملة للهاتف Huawei Nova 8 SE، ولكن الشائعات السابقة ذكرت أنه سيضم شاشة مسطحة تمتاز بدقة +FullHD وبمعدل التحديث 60Hz، ومعالجين مختلفين، هما MediaTek Dimensity 720 و MediaTek Dimensity 800U، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وبصرف النظر عن ذلك، فقد أوضحت لنا الشائعات السابقة كذلك أن الهاتف Huawei Nova 8 SE سيضم بطارية بسعة 3800mAh، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.