تطبيق WhatsApp يحصل أخيرًا على ميزة الرسائل الذاتية التدمير، وأداة جديدة لإدارة الذاكرة

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت WhatsApp إطلاق دفعة جديدة من الميزات لتطبيق الدردشة الخاص بها لجعله أكثر تنافسية مع أمثال Instagram Direct و Slack و Telegram. أعلنت الشركة عن وصول ميزة ” الرسائل ذاتية التدمير “، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والملفات التي ستختفي تلقائيًا بعد سبعة أيام.

أيضًا، ستكون هناك أداة مُحسنة لإدارة الذاكرة ستسمح بمزيد من التحكم المُفصل في ما يتم تخزينه في الهاتف وما يتم حذفه، مع إمكانية فلترة المحتوى حسب الحجم أو العمر.

لا يمكن تفعيل ميزة الرسائل الذاتية التدمير إلا لمحادثة معينة. يجب عليك النقر فوق إسم جهة الإتصال ثم العثور على الميزة، ثم النقر فوق تشغيل أو إيقاف. بمجرد تفعيل هذه الميزة، سيتم حذف الرسائل تلقائيًا من سلسلة المحادثة ولكن قد تظل في الذاكرة التخزينية للهاتف إذا تم أيضًا تفعيل خيار النسخ الإحتياطي وتمكنت من تحديد الرسالة التي كان من المفترض حذفها.

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هذه الميزة ستصل لتطبيق WhatsApp على منصتي الأندرويد و iOS، لكن التحديث سيصدر بشكل تدريجي، وهذا ما يعني بأن بعض المستخدمين سيحصلون عليه قريبًا، بينما سيضطر الآخرون إلى الإنتظار لفترة أطول قليلاً.

ستكون الأداة المُحسنة لإدارة الذاكرة متاحة في القائمة الفرعية ” إدارة الذاكرة | Manage Storage ” داخل قائمة ” Settings/Storage and Data “. حاليًا، يجمع تطبيق WhatsApp جميع الوسائط في مجلد واحد ويضعها كلها في مكان واحد، ولكن في المستقبل ستظهر جميع العناصر التي تم إعادة توجيهها عدة مرات في مكان واحد، ونفس الأمر ينطبق على الملفات التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت.

وبهذه الطريقة سيكون لدى المستخدمين فكرة أفضل عما يستغل مقدار كبير من الذاكرة وسيكونون قادرين على إدارة الذاكرة التخزينية الخاصة بهم، لا سيما في البلدان والمناطق التي يتم فيها بيع الهواتف الذكية الإقتصادية التي تحتوي على ذاكرة داخلية أقل.