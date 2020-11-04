إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف Nokia 10 PureView مع المعالج Snapdragon 875

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مضى 20 شهرًا منذ إطلاق الهاتف Nokia 9 PureView، ولم نحصل بعد على خليفة له، ولكن أحدث التقارير تشير إلى أنه قد يتم الإعلان عن الهاتف في أي لحظة الآن. ومع ذلك، قد لا يكون Nokia 9.3 PureView هو المنتج الأكثر إثارة للإهتمام في محفظة HMD Globla Oy، فقد ظهرت الآن إشاعة جديدة مفادها أن الشركة الفنلندية تعمل على هاتف رائد أكثر تميزًا من المتوقع أن يصل في النصف الأول من العام 2021 يمكن أن يحمل إسم Nokia 10 PureView.

يقول التقرير أيضًا أن هذا الهاتف الجديد من شركة HMD Global Oy قد يأتي مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وشاشة محمية بطبقة الياقوت ( Sapphire ) الزجاجية، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 875، والذي سيتم الإعلان عنه في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

سيحتوي الهاتف Nokia 10 PureView أيضًا على عدة كاميرات في الخلف تستند على تكنولوجيا PureView وتضم عدسات Zeiss، ولكن العدد الإجمالي للكاميرات التي سيضمها هذا الهاتف لا يزال غير معروف حاليًا. جاء الهاتف Nokia 9 PureView الحالي مع خمس كاميرات في الخلف مرتبطة بمستشعر Time OF Flight.

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التفاصيل المتعلقة بالهاتف Nokia 10 PureView نادرة في الوقت الراهن، ولكن نأمل أن نعرف المزيد عنه مع تقدم شركة HMD Global Oy في عملية تطويره.