أعضاء iPhone Upgrade Program بإمكانهم الآن طلب iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Mini مسبقًا

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصبح الهاتفين iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Mini متاحين للطلب المسبق يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 6 نوفمبر، ولكن يمكن للمشتركين في برنامج iPhone Upgrade Program الإنتقال إلى مقدمة قائمة الإنتظار وتقديم طلباتهم الآن.

يمكن للمشتركين الحاليين والمشتركين الجدد على حد سواء طلب الآيفون الجديد بشكل مسبق، ويمكنهم بدء العملية من خلال تطبيق Apple Store. يمكنهم أيضًا التحقق من التبويب ” For You ” لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين لطلب الهاتف مبكرًا.

هذا لا يعني أنك ستحصل على الهاتف مبكرًا، ولكن يمكنك إنجاز مهمة الطلب المسبق قبل أن يفتح متجر آبل باب الطلبات المسبقة لبقية المستهلكين. سيسمح لك ذلك بإرسال طلبك بسرعة، مما سيحدث فرقًا إذا نفد المخزون الأولي المتاح لدى شركة آبل.

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إذا كنت ترغب في ذلك، فلديك حتى التاسعة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ من يوم الخميس المقبل للحصول على موافقة مسبقة. يُكلف برنامج iPhone Upgrade iPhone نحو 29.12 دولار أمريكي في الشهر في حالة الهاتف iPhone 12 Mini، ونحو 45.79 دولار أمريكي في الشهر في حالة الهاتف iPhone 12 Pro Max. وتجدر الإشارة إلى أن خدمة +Apple Care مشمولة في السعر.

ستتم عمليات التسليم الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 13 نوفمبر، وهذا ينطبق على كل من يقدم طلبًا، وليس فقط الأعضاء في برنامج iPhone Upgrade Progam.