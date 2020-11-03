شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أجهزة تستعد أبل للكشف عنها بحدثها المقبل One More Thing يوم 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان هذا العام حافلًا بالأحداث بالنسبة لشركة أبل، إذ أطلقت الشركة هواتف iPhone 12 و iPad Air الجديد و iPad Pro مع مستشعرات للواقع المعزز، وساعة Watch Series 6 و أبل Watch SE، بالإضافة إلى هاتف أيفون جديد بقيمة 400 دولار، والذى أطلقت الشركة عليه اسم iPhone SE ، لكن ربما يبدو أن أبل لديها المزيد خلال عام 2020، وعلى الأخص أول كمبيوتر ماك يعمل بالمعالج الجديد من أبل، وهى أول شريحة للشركة مصممة لخط أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، إذ كشفت الشركة عن عقد حدث يطلق عليه One More thing يوم 10 نوفمبر المقبل.

وقد كشف تيم كوك الرئيس التنفيذى لأبل خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الأخير من السنة المالية، من أن أبل لديها المزيد خلال الإعلانات فى عام 2020، إذ قال كوك: "بدون التخلى عن الكثير، يمكننى أن أخبرك أن هذا العام به بعض الأشياء الأكثر إثارة.، وفيما يلى بعض أجهزة أبل الجديدة المتوقع رؤيتها خلال العام الجارى:

Mac

الخاصة بها بدلاً من الاعتماد على معالجات

Intel

، قائلة إن الأجهزة الأولى التى تعمل بهذه الرقائق الجديدة ستصل بحلول نهاية عام 2020.



ماك

أجهزة كمبيوتر ماك جديدة تعمل بشرائج الشركة: كشفت أبل فى يونيو عن مبادرتها لتصميم شرائح مخصصة لأجهزة

ولم تكشف الشركة عن أى تفاصيل أخرى حول أجهزة كمبيوتر Mac الجديدة، ولكن يشاع أن أبل تعمل على جهاز MacBook Pro جديد مقاس 14 بوصة.

ملحق لمساعدتك فى العثور على العناصر المفقودة:

يقال إن أبل تطور ملحق يمكن أن يساعدك فى العثور على العناصر المفقودة باستخدام هاتف أيفون الخاص بك، وفقًا لتقارير من 9to5Mac و MacRumors.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز سيكون مشابهًا لجهاز تعقب البلوتوث، ومن المحتمل أن يتكون من علامة صغيرة يتم وضعها على أى شىء مثل المفاتيح والمحافظ، وسيعمل مع تطبيق "Find My" الخاص بهواتف أبيفون.



أيفون

وليس من الواضح متى تنوى أبل إطلاق الملحق، إن وجد، ولكن كشفت تقارير لموقع 9to5Mac و MacRumors عن إشارات إلى المنتج فى نظام تشغيل هواتف أيفون.

وقال مينج تشى كو محلل شركة TF International Securities فى يناير فى مذكرة نشرها موقع MacRumors إنه توقع إطلاق هذا الاكسسوار أو الملحق فى النصف الأول من عام 2020، لكن المنتج لم يظهر بعد 10 أشهر.

تشير التقارير السابقة أيضًا إلى أنه يمكن تسمية الجهاز بـ AirTags ، وقد يستخدم أيضًا الواقع المعزز لتوجيه المستخدمين نحو العنصر المفقود.

سماعات الرأس:

تحظى سماعات AirPods من أبل بشعبية كبيرة بالفعل، لكن الشركة قد تطور سماعات رأس جديدة ممتازة فوق الأذن لمنافسة Bose و Sennheiser أيضًا، وفقًا لتقارير من كو و بلومبرج و 9to5Mac.

وسيتم وضع سماعات الرأس كبديل متطور لعلامة أبل Beats التجارية، وفقًا لـ بلومبرج، وقد تكون سماعات الرأس قأبلة للتخصيص أيضًا مثل أبل ووتش، وفقًا لتقرير آخر من بلومبرج.

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سماعات

وذكرت بلومبرج سابقًا أنه من المتوقع طرح سماعات الرأس الجديدة هذا العام، لكن الشركة تراجعت عن الإنتاج بعد مواجهة بعض تحديات التطوير، وفقًا لتقرير منفصل من المنشور.

مثل AirPods من أبل، قد تتمكن سماعات الرأس الجديدة فوق الأذن من تشغيل الموسيقى وإيقافها تلقائيًا اعتمادًا على ما إذا كنت ترتديها أم لا، وفقًا لـ 9to5Mac، وستكون سماعات الرأس الجديدة المتميزة قادرة على معرفة ما إذا كانت على أذنيك أو معلقة حول رقبتك، كما يقول التقرير.

نسخة جديدة من جهاز أبل TV بأداء أسرع:

عثر موقع 9to5Mac فى فبراير الماضى على ملفات فى الإصدار التجريبى من tvOS 13.4 ، وهو أحدث إصدار من برنامج أبلTV، والذى يشير إلى ما قد يكون نموذجًا جديدًا للأجهزة.



أبل TV

وأشار البرنامج إلى أن شركة أبل قد تطور جهاز أبل TV بشريحة تعتمد على نفس بنية معالجات الشركة A12 Bionic و A30 Bionic ، والتى تعمل على تشغيل هواتف أيفون الحديثة للشركة.

لم تطلق الشركة جهاز أبل TV جديدًا منذ أن أطلقت الطراز الذى يدعم 4K فى عام 2017، ويعمل هذا الإصدار على معالج أبل A10X ، نفس الشريحة فى iPad Pro مقاس 10.5 إنش و 12.9 إنش من 2017.

iMac جديد مع ترقيات "كبيرة":

قد يكون لدى أبل أيضًا إصدار جديد من جهاز iMac all-in-one فى طور الإعداد لهذا العام، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، ولا يُعرف سوى القليل عما سيترتب على التحديث، لكن جورمان قال فى جلسة أسئلة وأجوبة على Periscope أنه يمكن أن يكون تحديثًا "جوهريًا".



iMac

وأطلقت أبل جهاز iMac جديدًا فى أغسطس مع معالجات محسّنة، وكاميرا أفضل، ومساحة تخزين وذاكرة أكبر، وخيار طلاء نانو متوفّر على Pro Display XDR.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا هو التحديث "الجوهري" الذى أشارت إليه التقارير السابقة، نظرًا لأن هذا النموذج لا يتضمن أى تغييرات رئيسية فى التصميم.