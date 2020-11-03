تكنولوجيا: HMD تخطط لإعادة إحياء سلسلة هواتف Nokia 6300 و8000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن خطط HMD Global لإعادة إنتاج اثنان من الإصدارات الكلاسيكية من هواتف الشركة، حيث تستعد الشركة لإعادة إحياء سلسلة هواتف Nokia 6300 و8000.

مازالت الإصدارات الكلاسيكية من هواتف نوكيا تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين، لذا ترغب شركة HMD Global بإعادة إحياء هذه الإصدارات.

وتشير التسريبات إلى أن شركة HMD Global تعود بسلسلة Nokia 6300 نظراً لتصميمها المعدني القوي من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع التصميم الكلاسيكي المميز لهذه السلسلة مع لوحة المفاتيح، حيث يشكل التصميم القوي لهذا الهاتف مصدر جذب للمستخدمين أثناء العمل.

كما يأتي الإصدار الكلاسيكي الأخر من الشركة بتصميم مستوحى من سلسلة Nokia 8000، مع غطاء لوحة مفاتيح منزلق، ولقد إشتهرت سلسلة Nokia 8000 بالتصميم المميز من التيتانيوم الذي قدم في 8910i، أو التصميم الذهبي الذي قدم في هاتف 8800 Gold Arte، حيث قدمت الشركة لمحات فاخرة في السلسلة، ومن المتوقع أن تقدم الشركة لاحقاً تفاصيل أكثر حول موعد إطلاق الإصدارات الجديدة للأسواق.

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