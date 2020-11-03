شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 روبوتات تسيطر على المشهد العالمى فى ظل أزمة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من تعقيم المستشفيات إلى توصيل مواد البقالة، اعتمدت عدد من دول العالم خلال أزمة كورونا على مجموعة واسعة من الروبوتات، إذ أظهر الفيروس أهمية هذه الآلات فائقة الذكاء واستخداماتها الواسعة فى عدد من المجالات، وفيما يلى أبرز الروبوتات التى يعتمد عليها العالم خلال الفترة الحالية:



بوسطن ديناميكس

روبوتات بوسطن ديناميكس:

تم تذكير رواد المتنزهات فى سنغافورة بالتزاماتهم تجاه التباعد الاجتماعى بواسطة روبوت "كلب" أصفر والخاص بشركة Boston Dynamics، إذ تم تجهيز كلب الروبوت بالعديد من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، والتى يمكن استخدامها للكشف عن المخالفين وبث التحذيرات المسجلة مسبقًا، وطمأنت الشركة السلطات السكان المحليين بأنها ليست أداة جمع بيانات رباعية.



ستارشيب

روبوتات Starship Technologies:

هى روبوتات ذات ست عجلات تقوم بتوصيل الطعام وشحنات التسوق الصغيرة من السوبر ماركت إلى السكان الجوعى، وساعدت شبكة مسارات الدراجات الكبيرة فى ميلتون كينز الإنجليزية فى جعلها مناسبة بشكل مثالى للروبوتات التى تصل إلى الركبة، والتى تتحرك بسرعة قصوى تبلغ 4 ميل فى الساعة، وكانت الشركة قد تنازلت عن رسوم التوصيل لعمال NHS خلال الأزمة.

روبوتات UVD:

يتم طرح روبوتات التطهير الدنماركية بالأشعة فوق البنفسجية فى المستشفيات الصينية، والتى تنشر الأشعة فوق البنفسجية القوية، التى تدمر الحمض النووى أو الحمض النووى الريبى للكائنات الدقيقة فى النطاق.



UVD

وهذا التأثير للأشعة فوق البنفسجية معروف جيدًا ولكن استخدامه خطير إذا كان البشر فى الجوار، ومع ذلك، فإن الروبوتات قادرة على تعلم تخطيط المستشفيات والقيام بعملها بشكل مستقل عندما لا يكون الطاقم الطبى موجودًا.



زورا بوتس

روبوتات Zora Bots:

زودت الأمم المتحدة رواندا بخمسة روبوتات لمكافحة الوباء من صنع شركة Zora Bots البلجيكية لمساعدة البلاد فى مكافحة فيروس كورونا، ويمكن للروبوتات فحص درجة حرارة المريض، وتحديد الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة ومراقبة التشوهات فى صوت المرضى أو مظهرهم، كما يمكن أيضًا استخدامها لتوصيل الأدوية والضروريات الأخرى للمصابين.

روبوتات أومنى لابز:

تم استخدام روبوتات OhmniLabs 'Newme فى اليابان لتحل محل الطلاب المعزولين الذين لم يكونوا متوفرين لحضور احتفالات تخرجهم، وكانت روبوتات "الحضور عن بُعد"، التى كان بها رأس كمبيوتر لوحى، مغطاة برداء أكاديمى، وقام كل طالب بإجراء مكالمة Zoom "لتلقي" شهادته من مسؤول جامعى.



OhmniLabs

وأقيم حفل مماثل، باستخدام الروبوتات التى صنعها الطلاب فى نانجينج بالصين.