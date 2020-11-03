شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعدادات يجب ضبطها فى هاتف أيفون 12 لتحقيق أقصى استفادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا كنت قد اشتريت بالفعل أحد الهاتفين الموجودين في السوق أو تنتظر أحد الهاتفين القادمين، فجميع هواتف سلسلة آيفون 12 تدعم الكثير من التحسينات، حيث تعمل جميعها بأحدث معالج من أبل A14، وتشترك جميعها في نوع الشاشة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما تدعم جميع الطرز أيضًا ميزة جديدة تُسمى (MagSafe) للشحن اللاسلكي ولصق مجموعة متنوعة من الملحقات مغناطيسيًا على خلفية الهاتف، وغير ذلك الكثير.

ببساطة هناك الكثير من الميزات التي ستثير إعجابك في هواتف آيفون 12 الجديدة، كما تعمل جميع الطرز بنظام التشغيل iOS 14 الذي يحتوي على مجموعة من الميزات الجديدة الخاصة به، ولكن إعدادات أبل الافتراضية ليست دائمًا هي الأفضل لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من هاتف آيفون الخاص بك.

لذلك سنستعرض اليوم بعض الإعدادات التي يجب عليك ضبطها الآن والتي ستساعدك في تحقيق أقصى استفادة من هاتف آيفون 12 الجديد:





1- ضبط إعدادات 5G لتقليل استهلاك البطارية:تدعم جميع هواتف سلسلة (آيفون 12) شبكات الجيل الخامس 5G لأول مرة في هواتف آيفون، لذلك قدمت آبل إعدادات جديدة في هواتفها لشبكات 5G و 4G، ولكن مع استمرار شركات الاتصالات في طرح شبكات 5G الخاصة بها، وعدم توفرها في الكثير من البلدان بشكل مستقر حتى الآن، فسيتعين على بعض مالكي هواتف آيفون 12 انتظار وصول 5G.

عندما تقوم بإعداد هاتف آيفون 12 لأول مرة، فإنه يُفعّل وضع (Auto 5G) بشكل افتراضي، وهو وضع يقوم بالتبديل بين شبكات 5G و 4G تلقائيًا، ولكن إذا كانت شبكات 5G غير متوفرة في المنطقة التي تعيش فيها حاليًا، فليس هناك أي فائدة من تفعيل هذا الوضع حاليًا.

وإذا كانت شبكات 5G متوفرة بالفعل في منطقتك فستجد أن طاقة بطارية هاتفك تنفد بشكل أسرع مما كانت عليه من قبل، حيث إن الاختبارات الأولية لهاتفي آيفون 12 وآيفون 12 برو أظهرت أن شبكات 5G تستهلك قدرًا أكبر من البيانات، وتستنزف طاقة البطارية بصورة أسرع بنحو ساعتين مقارنة بشبكات الجيل الرابع.

إذا كنت لا تريد التضحية بعمر البطارية من أجل سرعات 5G غير المستقرة الآن، فيمكنك إيقاف تشغيل هذا الوضع، وإعادة تشغيله عندما تريد ذلك، أو عندما تتحسن الخدمة في منطقتك.





2- تغيير تنبيه المكالمات الواردة:بدءًا من نظام التشغيل iOS 14، غيرت آبل واجهة مكالمات آيفون لتبدو أشبه بإشعار صغير يظهر في أعلى الشاشة عند استخدام هاتفك، بدلًا من أن تستحوذ المكالمة الواردة على شاشة الهاتف بالكامل، وهي ميزة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة في نظام iOS.

ولكن بمرور الوقت أصبحت هذه الميزة مزعجة لبعض مستخدمي هواتف آيفون، حيث إنهم في الكثير من الأحيان يتجاهلون تنبيه المكالمات الواردة باعتباره إشعارًا مزعجًا، إذا كنت تعاني من هذه المشكلة يمكنك تغيير تنبيه المكالمات الواردة إلى وضع ملء الشاشة من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (الهاتف) Phone.

اضغط على خيار (المكالمات الواردة) Incoming Calls.

حدد خيار (ملء الشاشة) Full Screen.





3- إيقاف ميزة (HDR) لتصوير الفيديو:تدعم جميع طرز آيفون 12 الكثير من التحسينات في الكاميرا، منها: القدرة على تصوير فيديو HDR، مع تقنية Dolby Vision حتى 60 إطارًا في الثانية، كل هذا يعني أن مقاطع الفيديو الخاصة بك ستكون أكثر إشراقًا مع ألوان أكثر دقة وتباين محسن. وهي ميزة رائعة بالفعل، ولكن هناك تطبيقات وخدمات لا تدعم تشغيل فيديو HDR.

هذا يعني أنه عند تحميل مقطع فيديو على فيسبوك أو إنستاجرام، فإن مقطع الفيديو العالي الدقة الذي تراه في هاتف آيفون 12 الخاص بك سيبدو شديد السطوع ويفقد بعض جودته. حيث سيحتاج المطورون إلى تحديث تطبيقاتهم من أجل قبول فيديو HDR، ولكن حتى ذلك الحين سيحتاج الشخص الذي يشاهد الفيديو إلى جهاز قادر على تشغيل فيديو HDR دون التأثير في الجودة. بالنسبة لأجهزة آبل، يشمل ذلك: iPhone 8 أو أي طراز أحدث، وجهاز 2020 iPad Air، والجيل الثاني من جهاز (iPad Pro)، وبعض أجهزة ماك الحديثة.

ولإيقاف تشغيل ميزة HDR عند تصوير الفيديو يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (الكاميرا) Camera.

اضغط على خيار (تسجيل الفيديو) Record video.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (HDR Video)، واضغط على زر التبديل الموجود بجواره لإيقاف تشغيله.