تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف Galaxy Z Fold 3 مع قلم stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد توضح التصميم المتوقع لهاتف Galaxy Z Fold 3 القادم من سامسونج، والذي يظهر في التسريبات مع قلم stylus.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى محاولات سامسونج لدعم إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي بقلم stylus، واليوم تؤكد أحدث الصور التي ظهرت على شبكة الإنترنت على خطط العملاق الكوري لدعم هذه الميزة في إصدارها القادم Galaxy Z Fold 3 من بين مميزات أخرى.

وتتجه بعض التوقعات الأخرى إلى أن الإصدار الذي يظهر في الصور المسربة ثلاثية الأبعاد يعود إلى أحد إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy Note المرتقبة إطلاقها العام المقبل.

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أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج قد توصلت بالفعل إلى التقنية والتصميم الأكثر كفاءة لجلب قلم stylus في إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 3 سيأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، نظراً لإختفاء أي ثقوب للكاميرة في الشاشة، بينما يشير تقرير أخر إلى أن سامسونج ستدعم هذا الإصدار بتقنية Active Electrostatic Solution، لذا لن تتطلب الشاشة محول رقمي للعمل، لدعم قلم stylus بمهام ومميزات أكثر.

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