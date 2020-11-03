ظُهور أولى الصور المسربة للهاتف Moto G10، وتكشف لنا عن بعض التغييرات على مستوى التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Moto G9 Play الذي يتم بيعه أيضًا في بعض المناطق مثل الهند تحت إسم Moto G9، قبل شهرين فقط، ولكن يبدو أن شركة موتورولا تجري اللمسات الأخيرة على الخليفة المحتمل لهذا الهاتف والذي من المحتمل أن يحمل إسم Moto G10 أو Moto G10 Play.

ظهرت الصور الأولى لهذا الهاتف على الإنترنت والتي تعرض لنا بعض التغييرات الرئيسية التي سيتميز بها الهاتف الجديد عن الهاتف السابق، ومن بين هذه التغييرات نجد تغيير موضع الكاميرا الأمامية، والفلاش LED، ومستشعر بصمات الأصابع.

هذه التسريبات الجديدة تكشف لنا أن الهاتف Moto G10 سيمتاز بأبعاد تبلغ 165.3 × 75.4 × 9.5 ملمتر، مما يعني أن الشاشة ستمتاز بقطر يبلغ 6.5 إنش. من المحتمل أن تكون الشاشة المستخدمة هنا من نوع LCD، ولكن هذا أمر مفهوم، فالهدف الأول من إطلاق تشكيلة Moto G Series هو أن تكون في متناول الجميع، وبالتالي إستخدام شاشة من نوع OLED سيرفع بلا شك تكاليف الإنتاج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع سعر الهاتف في نهاية المطاف.

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بدلاً من إستخدام قطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، فسوف يحتوي الهاتف Moto G10 على ثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وبالحديث عن الكاميرات، فلا يزال الهاتف Moto G10 يحتفظ بالوحدة المربعة الشكل في الخلف، ولكن الفلاش LED أصبح الآن في الزاوية اليسرى السفلية. لدينا أيضًا شعار موتورولا لا يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع.

هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي XT-2117، ونأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات حوله في منصات إختبارات الأداء، على الرغم من أننا حصلنا على معلومة من هيئة TUV Rheinland تُفيد أن الهاتف يضم بطارية بسعة 4850mAh.