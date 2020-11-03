المعالج في الهاتف Google Pixel 5 يُعتبر أبطأ مما كنا نعتقد في البداية

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما كان أداء الهواتف الرائدة لشركة جوجل أقل قليلاً من أداء الهواتف الذكية الرائدة المنافسة، فقد تم إستخدام المعالج Snapdragon 821 في الجيل الأول من هواتف Google Pixel، بينما إقتصرت هواتف Google Pixel 4 على إستخدام المعالج Sapdragon 855 بدلاً من +Snapdragon 855. هذا العام، أخذ الهاتف Google Pixel 5 الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال الإنتقال إلى المعالج المتوسط Snapdragon 765G، وإتضح الآن أن هذه ليست القصة بأكملها. في الواقع، لقد إتضح أن هذا المعالج لا يوفر قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة مثل نظيره Snapdragon 765.

بعض المواقع التقنية التي قامت بمراجعة الهاتف Google Pixel 5 طلبت وحدة أخرى من الهاتف لأنها إشتبهت في أن الوحدة الأولى كانت تعاني من بعض العيوب. ومع ذلك، جاءت الوحدة الثانية فقط لتأكيد النتائج الأولى.

في إختبارات النواة الواحدة، يبدو أن المعالج Snapdragon 765G داخل الهاتف Google Pixel 5 يعمل بشكل جيد، حيث يُقدم الأداء الذي توقعناه. ولكن عندما يتعلق الأمر بإختبار النوى المتعددة، وإختبار معالج الرسوميات، فقد كان أداء المعالج Snapdragon 765G في الهاتف Google Pixel 5 أقرب بكثير للمعالج Snapdragon 710 من حيث الأداء الخام.

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نظريتنا في الوقت الراهن هي أن شركة جوجل أرادت فقط مودم 5G المدمج في المعالج Snapdragon 765G لتوفير الطاقة، فالمعالج Snapdragon 865 الرائد الحالي يستخدم مودم 5G خارجي، وبالتالي هذا يجعل Snapdragon 765G أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة.

ولكن بعد ذلك قررت شركة جوجل إما خفض سرعة النوى الصغيرة ومعالج الرسوميات أو إستخدام مُنظم قوي للغاية، والذي يتحفظ كثيرًا على إستهلاك الطاقة، مما يعطي الأولوية لعمر البطارية على حساب الأداء.

بالفعل، الهاتف Google Pixel 5 يتمتع بعمر رائع على مستوى البطارية ونعتقد أن شركة جوجل تتفق مع نظرية العديد من الأشخاص الذين يقولون أن المعالجات الرائدة الحالية لا معنى لها لمعظم الناس هذه الأيام، وأنه يجب على الشركات التركيز أكثر على عمر البطارية، وتحسين أداء الكاميرات، وتقنيات الإتصالات بدلاً من التركيز على رفع الأداء في كل طراز يتم إصداره.