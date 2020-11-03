التحديث الأمني لشهر نوفمبر يبدأ بشق طريقه إلى هواتف Google Pixel

فاطمة أيت طالب - دبي - تشتهر شركة جوجل بإصدار التحديثات الأمنية لأجهزتها المتوافقة في الأيام القليلة الأولى من كل شهر. وبالنسبة للتحديث الأمني لشهر نوفمبر، فهو متاح الآن للتحميل لجميع هواتف Google Pixel المتوافقة، بدءًا من Google Pixel 3 وصولاً إلى الطرازات الأحدث. ومن بين أبرز الأشياء التي يأتي بها هذا التحديث نجد إصلاح لخلل كان يتسبب في حذف قوائم التشغيل في Youtube Music دون قصد. هناك أيضًا إصلاح لخلل في الكاميرا كان يتسبب في ظهور الشاشة بعد قفلها، فضلاً عن إصلاح يستهدف واجهة النظام حيث تختفي عناصر التحكم في التنقل أثناء مشاهدة الفيديوهات في وضع الشاشة الكاملة.

حصل الهاتف Google Pixel 5 أيضًا على أول تحديث له بعد إطلاقه، وهو التحديث الذي يقوم بإصلاح مشكلة تتعلق بالمكالمة الهاتفية أو Android Auto، فضلا عن خلل كان يمنع مكالمات جهات الإتصال المميزة بنجمة من الرنين أثناء تعيين وضع عدم الإزعاج ” Do Not Distrub “، وتم إجراء بعض التعديلات على خاصية Adaptive Brightness في الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G.

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يجري حاليًا إصدار هذا التحديث لكل من Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL و Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL و Google Pixel 4a و Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5. يمكنك التوجه إلى رابط المصدر أدناه لرؤية جميع الإصلاحات الواردة في التحديث الأمني لشهر نوفمبر، إلى جانب الأجهزة التي تنطبق عليها تلك الإصلاحات.