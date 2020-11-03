شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أرشيف الإنترنت وما هى مهمته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أرشيف الإنترنت أمس (Internet Archive) عن إضافة عمليات التحقق من المعلومات إلى صفحات أرشيف Wayback Machine الرقمى المتجدد للمحتوى الموجود على الإنترنت لشرح أسباب إزالة الصفحات، فإذا لم تسمع من قبل عنه ولا تعرف ما هى مهمته وأين يوجد مقره، يمكن للسطور التالية مساعدتك:

ما هو أرشيف الإنترنت

منظمة غير ربحية تعمل فى الولايات المتحدة، ومقرها الرئيسى فى سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، ومن عام 1996 إلى عام 2009، كان المقر الرئيسى فى بريسيديو بسان فرانسيسكو، ومنذ عام 2009، كان المقر الرئيسى فى 300 Funston Avenue فى سان فرانسيسكو، وهى كنيسة كريستيان ساينس سابقًا.

ويعد أرشيف الإنترنت بمثابة مكتبة رقمية أمريكية مهمتها الوصول الشامل إلى جميع المعارف، وهى توفر وصولاً عامًا مجانيًا إلى مجموعات المواد الرقمية، بما فى ذلك مواقع الويب وتطبيقات البرامج والألعاب والموسيقى، والأفلام والفيديو والصور المتحركة وملايين الكتب.

وبالإضافة إلى وظيفة الأرشفة، فإن أرشيف الإنترنت عبارة عن منظمة ناشطة تدعو إلى حرية الإنترنت وانفتاحها، ويحتوى أرشيف الإنترنت حاليًا على أكثر من 20 مليون كتاب ونص، و3 ملايين فيلم ومقطع فيديو، و400000 برنامج برمجى، و7 ملايين ملف صوتى، و463 مليار صفحة ويب فى Wayback Machine.

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مهمة أرشيف الإنترنت

يسمح أرشيف الإنترنت للجمهور بتحميل وتنزيل المواد الرقمية إلى مجموعة البيانات الخاصة به، ولكن يتم جمع الجزء الأكبر من بياناته تلقائيًا بواسطة برامج زحف الويب الخاصة به web crawlers، والتى تعمل على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الويب العام.

ويحتوى أرشيف الويب الخاص به، The Wayback Machine، على مئات المليارات من عمليات الويب، ويشرف الأرشيف أيضًا على أحد أكبر مشاريع رقمنة الكتب فى العالم.

فى وقت من الأوقات، كان معظم موظفى أرشيف الإنترنت يعملون فى مراكز مسح الكتب، واعتبارًا من عام 2019، يتم إجراء المسح بواسطة 100 مشغل مدفوع فى جميع أنحاء العالم.

ويحتوى الأرشيف على مراكز بيانات فى ثلاث مدن فى كاليفورنيا وهم سان فرانسيسكو وريدوود سيتى وريتشموند، ولمنع فقدان البيانات فى حالة مثل كارثة طبيعية، يحاول الأرشيف إنشاء نسخ فى مواقع بعيدة، بما فى ذلك حاليًا مكتبة الإسكندرية فى مصر ومنشأة فى أمستردام.