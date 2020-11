TRACE..أول مستشعر مرن لقياس تدفق الدم في الشرايين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 40 دقيقة

ابتكار جديد من شأنه التنبؤ بالجلطات بواسطة مراقبة تدفق الدم في الشرايين الأمر الذي سيساعد في المحافظة على الحالة الصحية لجسم الإنسان .

طور فريق بحث من جامعة سنغافورة الوطنية NUS، تحت قيادة البروفيسور ”بنيامين تي“ من معهد الاختراعات التكنولوجية والصحية بالجامعة، مستشعرا مرنا يوضع على الجلد لقياس معدل تدفق الدم في الشرايين الظاهرية لمراقبة الحالة الصحية وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة.

تم نشر هذا الابتكار في المجلة العلمية الأمريكية Proceedings of the National Academy of Sciences.

وأكد الباحثون، أن هذا المستشعر المرن من الممكن وضعه -أيضا- على أصابع الروبوتات للتعرف على ملمس الأشياء.

استخدم الباحثون في ابتكارهم المرن الجديد القابل للارتداء على الجلد أقطاب مقاومة للضغط، وأجروا عدة اختبارات أولية ميكانيكية على المستشعر الجديد، الذي أطلقوا عليه اسم TRACE وهذا الاسم اختصارا لـ Tactile Resistive Annularly Cracked E-Skin وتبين قدرته على قياس تدفق الدم في الشرايين السطحية أو الظاهرية لمراقبة الحالة الصحية العامة للجسم.

ويؤكد فريق البحث بجامعة سنغافورة الوطنية، أن هدفهم من تطوير المستشعر المرن الجديد الذي يوضع على الجلد هو التنبؤ بصحة القلب والأوعية الدموية عن طريق قياس معدل تدفق الدم.

وهذا الابتكار يعد تطورا كبيرا لأن البيانات الصادرة عنه دقيقة، ويمكن -أيضا- تدعيمها بحسابات وخوارزميات التعلم الآلي للحصول على نتائج أكثر دقة.