ابتكار نظام ملاحة صوتي يعمل تحت الماء شبيه بالـ GPS

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

تمكنت مجموعة من الباحثين من تطوير نظام ملاحة صوتي يعمل تحت الماء شبيه بالـ GPS .

وطورت مجموعة من الباحثين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ـ على غرار الـ GPS ـ نظام ملاحة صوتيا يعمل تحت الماء وأطلقوا عليه اسم UBL، ولا يحتاج لبطاريات للعمل وإنما يعمل عن طريق عكس الإشارات الصوتية المعدلة.

ومن المعروف أن النظام الملاحي GPS حقق نجاحا كبيرا والكثير من الأشخاص يستخدمونه في كل انتقالاتهم ولا يمكنهم الاستغناء عنه، ولكن هذا النظام لا يعمل تحت الماء؛ لأن الماء يشكل عائقا للموجات اللاسلكية التي يستخدمها النظام لتحديد الأماكن والمواقع.

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وصرح الباحثون أن إنشاء نظام ملاحي تحت الماء مدعوم بالصوت مكافئ لنظام ال GPS، يستلزم وجود بطاريات ثانوية ضخمة يجب تغييرها باستمرار، وهذا الأمر غير عملي على الإطلاق لذلك لجأوا للبديل بمساعدة مكتب الأبحاث البحرية البريطانية وهو توليد شحنة كهربائية تحت ضغط ميكانيكي باستخدام المواد البيزوكهربائية وهي التي تتميز بخصائص لتوليد الكهرباء.

وأكد الباحثون أن النظام الملاحي الجديد UBL تحت الماء يستخدم مجسات بيزوكهربائية لعكس الموجات الصوتية الموجودة في المكان، وأيضا في الوقت ذاته استخدام هذه الموجات الصوتية كمصدر للطاقة، وإصدار إشارات صوتية تحمل المعلومات الخاصة بالموقع.

واجتاز نظام UBL اختبارات المياه الضحلة لمسافات تصل لـ50 سم؛ وأكد الباحثون أن الخطوة المقبلة ستكون لزيادة المسافات قبل إجراء التجارب الميدانية، وأيضا عمل خرائط مفصلة لقاع المحيط.

ويساعد النظام الملاحي الجديد UBL الروبوتات الموجودة تحت الماء، لضمان تنفيذ عملها بشكل دقيق وصحيح وسيوفر أيضا المعلومات الخاصة بالتغير المناخي على المحيطات.