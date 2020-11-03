اعتبارا من الشهر المقبل..سامسونغ تلغي هذه الخدمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة ”سامسونغ“ عن إغلاق تطبيق الترجمة الصوتية ”S Translator“، ومع ذلك، هناك بديل يمكنك استخدامه للترجمة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لسلسة إغلاق العديد من التطبيقات والخدمات على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك Find My Car و MirrorLink و S Voice و PlayGalaxy، والآن، أعلنت أنها ستغلق

وكشفت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستقوم بإغلاق تطبيق الترجمة “ S Translator “ اعتباراً من 1 ديسمبر 2020، عبر إشعار تم إرساله إلى المستخدمين الكوريين الجنوبيين.

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كما صرحت الشركة بأن المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من المستخدمين لتحسين الخدمة سيتم حذفها دون أي تأخير، كما شكرت سامسونغ أيضا مستخدمي ”S Translator“ لإبداء اهتمامهم بالخدمة واستخدامها على مر السنوات الماضية.

وقدمت خدمة ”S Translator“ ترجمة لغوية لـ11 لغة، بما في ذلك “ البرتغالية البرازيلية والإنجليزية (المملكة المتحدة) والإنجليزية (الولايات المتحدة) والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والروسية والصينية المبسطة والإسبانية“.

وإذا كنت من مستخدمى S Translator، فيمكنك الآن استخدام تطبيق “ Bixby“ لترجمة النص من لغة إلى أخرى، كما يمكنك أيضا استخدام Google Translate أو Microsoft Translator، وكلاهما يقدم ترجمة للغات أكثر من Bixby.

كما تواصل الشركة تحسين أداء ترجمة Bixby باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي على أجهزتها.