تكنولوجيا: صور حية تقدم نظرة أوضح لتصميم هاتف هواوي المرتقب Nova 8 SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة الحية لهاتف Nova 8 SE قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 5 من نوفمبر، حيث قدمت الصور الجديدة نظرة أوضح على تصميم هذا الإصدار.

جاءتت الصور الحية لهاتف Nova 8 SE على Digital Chat Station اليوم لتؤكد على أن تصميم الهاتف يتبنى بعض ملامح تصميم iPhone 12، حيث يضم كاميرة بتصميم مربع تحاكي كاميرة هواتف ابل، كما توضح الصور الحية تصميم الإطار المسطح الذي قدم في iPhone 12.

وتشير التوقعات إلى أن الحواف المسطحة المميزة لتصميم هواتف iPhone 12، والتي تقدم في هاتف Nova 8 SE قريباً ستكون من بين الملامح المميزة لتصميم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية.

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كما أكد إعلان تشويقي نشر اليوم على أن هواوي تدعم هاتف Nova 8 SE بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً جاءت تسريبات سابقة على Weibo لتؤكد على أن هواوي ستقدم سلسلة Nova 8 كاملة في نوفمبر، لذا من المتوقع أن تكشف الشركة لاحقاً عن هاتفي Nova 8، وNova 8 Pro.

ولقد رصد هاتفي Nova 8، وNova 8 Pro في تسريبات برمزي “Jessica”، و “JessicaH”، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث 120Hz للمرة الأولى في سلسلة هواتف Nova، كما تضم الهواتف اثنان من الثقوب في الشاشة للكاميرة الأمامية المزدوجة التي قدمت في Nova7 Pro.

أيضاً تأتي هواتف Nova 8 بشاشة OLED، ومن المتوقع أن تأتي الهواتف برقاقة Kirin 990، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في إعلان الشركة الرسمي خلال الفترة القادمة.

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