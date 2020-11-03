Micromax تعود إلى الحياة، وتكشف رسميًا عن الهاتفين Micromax IN Note 1 و Micromax IN 1B

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية Micromax عادت إلى الهند وقررت اليوم أن تكشف لنا عن هاتفين جديدين كجزء من تشكيلة Micromax IN Series الجديدة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Micromax I Note 1 و Micromax IN 1B. كلاهما يستخدمان معالجات من شركة MediaTek، ويأتيان مع شاشات كبيرة وأسعار معقولة للغاية.

Micromax IN Note 1

وبالنسبة للهاتف Micromax IN Note 1، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G85، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

هذا الهاتف الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك زر Google Assistant على الجانب، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10.

عمومًا، الهاتف Micromax IN Note 1 سيُعرض للبيع باللونين الأخضر والأبيض، وسيُكلف ما يُعادل 150 دولار أمريكي لنسخة 64GB، وما يُعادل 175 دولار أمريكي لنسخة 128GB.

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Micromax IN 1B

أما بالنسبة للهاتف Micromax IN 1B، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.52 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 10W.

هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك زر Google Assistant على الجانب، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10.

عمومًا، الهاتف Micromax IN B1 سيُعرض للبيع بألوان تشمل الأخضر والأرجواني والأزرق، وسيُكلف ما يُعادل 94 دولار أمريكي لنسخة 2GB/32GB، وما يُعادل 107 دولارات أمريكية لنسخة 4GB/64GB.