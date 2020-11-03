عملية تفكيك الهاتف Huawei Mate 40 RS تكشف عن وجود رقاقة ذاكرة خاصة مطورة من قبل Huawei نفسها

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي رأينا عملية تفكيك شاملة للهاتف Huawei Mate 40 Pro من قبل المدونة التقنية الصينية Aio Technology، والآن نحن هنا مع عملية تفكيك أخرى، ولكن هذه المرة للهاتف Huawei Mate 40 RS والتي كشفت لنا أنه يستخدم رقاقة ذاكرة خاصة مُطورة من قبل شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei نفسها.

عملية التفكيك بدأت بتسخين الواجهة الخلفية للهاتف وإستخدام أداة الشفط لفتحه. وبغض النظر عن التصميم الثماني الأضلاع الفريد من نوعه لوحدة الكاميرا في الخلف، فالهاتف Huawei Mate 40 RS يبدو مشابهًا تقريبًا للهاتف Huawei Mate 40 Pro على مستوى التصميم الداخلي.

لدينا خمس كاميرات بما في ذلك مستشعر الحرارة ورقاقة NFC، فضلا عن لفافة الشحن اللاسلكي، وبطارية 4400mAh. فصل العديد من الكابلات عن اللوحة الأم يتيح لك إزالة اللوحة الأم ووحدة الكاميرا.





هنا حيث إستطعنا رؤية الشيء الأكثر الإثارة للإهتمام في هذا الهاتف، فقد كان بإمكاننا بوضوح رؤية رقاقة الذاكرة التي تحمل العلامة التجارية لشركة HiSilicon، وهو دليل على أن شركة Huawei تُطور رقاقات الذاكرة الخاصة بها. ليست هناك الكثير من المعلومات حول رقاقة الذاكرة الخاصة هذه، ولكننا نأمل في الحصول على مزيد من المعلومات حولها قريبًا.

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ووفقا للتقارير من الصين، فيبدو أن +Huawei Mate 40 Pro و Huawei Mate 40 RS هما أول جهازين يستخدمان رقاقة الذاكرة SFS 1.0 المطورة من قبل شركة Huawei نفسها والتي تقدم سرعة أكبر بمرتين من سرعة الذاكرة التخزينية UFS 3.1 على مستوى القراءة والكتابة.

وفقًا للمثال المعطى، تمكنت رقاقة الذاكرة التخزينية SFS 1.0 من Huawei من بلوغ سرعة قدرها 1280 ميغابايت في الثانية على مستوى الكتابة المتسلسلة وسرعة قدرها 548 ميغابايت في الثانية على مستوى الكتابة العشوائية، وهذا ما يجعلها أسرع من رقاقات UFS 3.1 الحالية والتي تبلغ سرعتها 700 ميغابايت في الثانية على مستوى الكتابة المتسلسلة ونحو 300 ميغابايت في الثانية على مستوى الكتابة العشوائية.