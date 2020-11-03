آبل ستعيد الأموال لمستخدمي Apple One في حالة إذا كانوا مشتركين في إحدى خدمات آبل المدفوعة

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن بعد أن أصبحت خدمة Apple One متاحة للجميع، نحن على يقين من أن بعضكم قد تكون لديهم أسئلة حول الخدمة، مثل ماذا لو كنت مشتركًا بالفعل في إحدى خدمات آبل المُدرجة ضمن Apple One؟ هل ستستمر في الإشتراك في كلا الخدمتين حتى لو كانت الخدمة المعنية مُدرجة ضمن حزمة Apple One؟

وفقًا للقائمين على موقع iPhone in Canada، فقد أكدوا أن شركة آبل ستعيد إلى العملاء أموالهم إذا كانوا مشتركين بالفعل في خدمة مُكررة. لذلك على سبيل المثال، إذا إشتريت إشتراكًا لمدة عام في خدمة Apple Music وقررت الإشتراك في Apple One التي تتضمن بالفعل Apple Music، فيبدو أن شركة آبل ستعيد إليك المال مقسمًا على إشتراكك.

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ما يعنيه هذا هو أن آبل ستعيد إليك الأشهر المتبقية في الإشتراك الذي تخليت عنه، وسيعتمد المبلغ المسترد على التكلفة مقسومة على إجمالي عدد الأشهر التي إشتركت فيها. لن يمثل هذا إستردادًا كاملاً للأموال، ولكننا نعتقد أن هذه الصفقة لا تزال عادلة نظرًا لأنك إستخدمت تلك الخدمة جزئيًا قبل صدور خدمة Apple One والإشتراك فيها.

بالنسبة لأولئك الذين يشتركون في الخدمات خلال كل شهر، فإن Apple One ستحل أساسًا محل الخدمات الحالية ولن يتم تحصيل رسوم منك مقابل إحدى خدمات آبل المستقلة بعد ذلك طالما أنك تحافظ على إشتراكك في Apple One.