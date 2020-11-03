شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجنب ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء الجديدة بتطبيق واتس آب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل تطبيق واتس آب على ميزة انتظرها الكثيرون مطولاً وهى الرسائل الذاتية الاختفاء، والتى يطلق عليها اسم (Disappearing) منذ عدة أشهر حتى الآن، وعلى خطى تطبيقات المراسلة المنافسة، يبدو أن واتس آب على وشك تنفيذ الميزة، حيث قام التطبيق بتحديث صفحة الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص به.

وتكشف الصفحة المحدثة، التى رصدتها (WABetaInfo)، كل ما نحتاج إلى معرفته حول اختفاء الرسائل فى تطبيق واتس آب الشهير، وللأسف يبدو أن الميزة أقل بكثير من المزايا المماثلة فى التطبيقات الأخرى، وربما تكون أكبر ضربة ضد ميزة واتس آب هى أنها عملية تبديل (تشغيل وإيقاف) بسيطة.

كما فى الوقت نفسه، يتميز كل من تطبيق (Signal) وتطبيق تيليجرام بأوقات انتهاء صلاحية قابلة للتخصيص تختلف من بضع ثوانٍ إلى أسبوع. وبشكل أكثر تحديدًا، تختفى رسائل واتس آب الذاتية الاختفاء بعد سبعة أيام فقط.

وهناك جانب سلبى آخر جدير بالملاحظة لاستخدام هذه الميزة وهو أن هاتف المستلم يقوم تلقائيًا بحفظ الوسائط المرسلة عبر رسائل الاختفاء على أى حال، وتلاحظ الأسئلة الشائعة أن المستخدمين يحتاجون إلى إيقاف تشغيل وظيفة التنزيل التلقائى عن طريق الاتجاه إلى الإعدادات ثم استخدام البيانات والتخزين لإيقاف هذا السلوك، ولكن من المفترض أن هذا مطلوب لكل مستخدم فى الدردشة، وهذا يجعلك تتساءل ما الفائدة من اختفاء الرسائل إذا لم تختف افتراضيًا؟

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هذا ويحذر قسم الأسئلة الشائعة أيضًا من أن الاقتباس من رسالة حذف ذاتى فى رد يعنى أن الرسالة (ربما) تظل فى الدردشة بعد سبعة أيام، وعلاوة على ذلك، فإن الرسائل ذاتية الاختفاء لن تحذف نفسها فعليًا إذا تمت إعادة توجيهها إلى دردشة أخرى فى واتس آب مع تعطيل الرسائل ذاتية الاختفاء، وكِلا السلوكين غريبين نوعًا ما، حيث يُعتقد أنه سيتم حذف حتى الرسالة المقتبسة من الحذف الذاتى (مع ترك الرد فقط) وأن إعادة توجيه هذه الرسائل المؤقتة لن يكون ممكنًا.

ويلاحظ الفريق أيضًا أنه من الممكن للمستخدمين التقاط لقطة شاشة لرسالة محذوفة ذاتيًا، بدلاً من تقديم تنبيهات لقطة الشاشة كما هو موضح فى تطبيق سناب شات وتطبيق تيليجرام، بمعنى آخر، من الأفضل لك استخدام هاتين الخدمتين إذا كنت تريد حقًا المزيد من الراحة لحذف الرسائل بنفسك.